No Street masculino, Giovanni Vianna ganha o STU Pro Tour no RS

O Brasil fez uma dobradinha na final do Street masculino do STU Pro Tour, em Porto Alegre (RS). Neste domingo, o campeão na orla do Guaíba, Giovanni Vianna, fez uma reverência àquele que foi um de seus grandes incentivadores na carreira, Carlos Ribeiro, justamente o vice na etapa de abertura da nova liga mundial. O peruano Angelo Caro completou o pódio.

Natural de Santo André (SP), Giovanni teve um crescimento gradual na final. Na primeira volta, a nota 74,48. Na segunda, um 86,27, nota bem alta, que até poderia lhe dar o título. Mas ainda faltava uma última volta para cada um dos seis finalistas. Ele tratou de aumentar seu score ainda mais, tirando um 88,80, vendo sua referência, Carlos Ribeiro, ainda arrancar dos juízes um 85,97 que quase lhe tirou do lugar mais alto do pódio. E essa dobradinha foi comemorada por ambos.

"O Dudu (Carlos Ribeiro) foi um paizão para mim. Em 2018, foi ele quem me incentivou e me levou para morar na Califórnia, um dos grandes berços do skate. Sou muito grato por isso. Virou um amigo. Sem falar na referência que ele é para todos nós, skatistas. Muito legal vê-lo bem de novo, andando e mostrando o seu melhor na pista, depois de ter sofrido com lesões. Estou feliz demais por poder subir no pódio com ele. É um dia marcante para mim", declarou Giovanni.

A capital gaúcha também é bem marcante para o skatista. Foi na mesma pista da orla do Guaíba, em 2018, que Giovanni conquistou seu primeiro título como profissional, em etapa do STU National, o circuito brasileiro de skate. E ele tem uma ligação familiar com Porto Alegre, onde sua tia Jussara já reside há alguns anos. Ela e os primos estiveram todos esses dias na arquibancada torcendo por ele, o que o deixou "leve" para se sagrar campeão mais uma vez.

"Estava bem feliz e leve hoje na pista justamente pela presença da minha tia, dos meus primos e da minha namorada. Adoro andar nessa pista, que me traz boas recordações. Foi aqui que ganhei um título muito especial para mim, há três anos, quando a chuva até impediu que tivesse final", lembrou. Na ocasião, o mau tempo impediu que as finais fossem realizadas no domingo, valendo o resultado da semifinal da véspera, quando teve a maior nota.

FINAL - RESULTADO STREET MASCULINO



1º - Giovanni Vianna (BRA) - 88,80



2º - Carlos Ribeiro (BRA) - 85,97



3º - Angelo Caro (PER) - 79,30



4º - Wallace Gabriel (BRA) - 76,24



5º - Ivan Monteiro (BRA) - 70,68



6º - Bruno Melão (BRA) - 65,98.