Neymar avança em processo de transição física, e Santos segue preparação para estreia no Brasileiro

Neste domingo, o elenco do Santos avançou na preparação para encarar o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão. Neymar, que se recupera de um edema na região posterior da coxa esquerda, seguiu com o processo de transição física e fez atividades em campo pelo terceiro dia seguido.

A contusão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira. Durante a folga do elenco, o camisa 10 fez trabalhos de recuperação em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A tendência é que o jogador esteja à disposição para o jogo contra o Vasco.

O lateral Souza, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, deu sequência ao tratamento na parte interna do CT Rei Pelé. Aderlan, por sua vez, segue em processo de transição física, já que o processo de recuperação de ruptura do ligamento colateral anterior do joelho (LCA) exige maior cuidado no retorno.

Por fim, Pedro Caixinha segue sem Tomás Rincón e Soteldo, já que ambos servem a Venezuela nas Eliminatórias. Eles devem retornar junto à equipe após o dia 25, quando se encerra a data Fifa.

O elenco tem mais seis dias para se preparar para a partida contra o Vasco. O jogo está marcado para domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.