Memphis, Carrillo e mais: veja raio-x dos convocados do Corinthians na 1ª rodada da data Fifa

Em meio à preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o Corinthians viu cinco dos seus jogadores convocados às seleções nacionais entrarem em ação ao longo desta semana de data Fifa. Os principais destaques ficaram por conta de Memphis Depay e André Carrillo.

No retorno à seleção da Holanda depois de oito meses, o atacante foi titular do time de Ronald Koeman no empate de 2 a 2 com a Espanha, pela partida da ida das quartas de final da Liga das Nações. O duelo foi disputado no Estádio De Kuip, em Roterdã.

O astro não balançou as redes, mas atuou durante 84 minutos como homem mais avançado do ataque, função esta que, até o momento, não exerceu no Corinthians de Ramón Díaz. O gol de empate dos espanhóis, inclusive, saiu após Memphis ser substituído.

O holandês deve voltar a campo neste domingo, quando sua seleção visita a Espanha pelo jogo de volta do confronto. O embate está marcado para as 16h45 (de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência.

André Carrillo, por sua vez, brilhou na vitória do Peru sobre a Bolívia, por 3 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O meio-campista também não participou de gols, mas esteve em campo por 80 minutos e encantou os torcedores de seu país. A repercussão do bom desempenho do jogador tomou conta das redes sociais.

O atleta não defendia a seleção peruana desde junho do ano passado. O próximo compromisso do time está marcado para esta terça-feira, às 21h, contra a Venezuela do companheiro de Carrillo, José Martínez.

Dupla passa batido, mas Félix é titular na vitória do Equador

Falando nele, Martínez foi um dos convocados do Corinthians que passou batido nesta primeira rodada de data Fifa. O meio-campista, que estava pendurado, sequer foi relacionado para o jogo entre Equador e Venezuela, que acabou com vitória equatoriana por 2 a 1. Já o zagueiro Félix Torres foi titular e atuou durante os 90 minutos da partida.

Ángel Romero foi outro que teve pouco brilho. O atacante só foi entrar em campo nos acréscimos da vitória do Paraguai diante do Chile, por 1 a 0. Ele jogou por apenas um minuto.

Todos podem entrar em ação nesta terça-feira. Além do duelo entre Venezuela e Peru, o Paraguai visita a Colômbia no mesmo dia, também às 21h. No mesmo horário, o Equador mede forças com a seleção chilena.

O Corinthians aguarda os cinco atletas para segundo jogo da final do Paulistão. Em vantagem, o Timão joga o Derby decisivo na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. O clube tenta quebrar um jejum de seis anos e voltar a conquistar um título, além de evitar o tetra do rival.