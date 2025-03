Meia do São Paulo, Oscar é o brasileiro com mais passes decisivos nos últimos 12 meses

Nos últimos 12 meses, Oscar, do São Paulo, é o brasileiro com mais passes decisivos do mundo, entre os times que disputam a primeira divisão. O meia de 33 anos completou 207 em 50 jogos, pelo Tricolor e Shanghai Port, da China.

O levantamento feito pelo Sofascore leva em conta o período de 20 de março de 2024 até 20 de março de 2025. Oscar lidera no quesito à frente de Raphael Veiga (Palmeiras), com 154 passes decisivos em 61 jogos, e Alan Patrick (Internacional), com 141 em 43 jogos.

Raphinha (Barcelona), com 133 passes decisivos em 52 jogos, Matheus Sávio (Kashiwa Reysol e Urawa Red Diamonds), com 118 em 42 jogos, Matheus Pereira (Cruzeiro), com 114 em 56 jogos, Cauly (Bahia), com 113 em 64 jogos, Malcom (Al-Hilal), com 111 em 48 jogos, Yan Matheus (Yokohama Marinos), com 111 em 55 jogos, e Gustavo Scarpa (Atlético-MG), com 110 em 68 jogos, completam o top-10.

Contratado pelo São Paulo para a temporada de 2025, Oscar já disputou 12 jogos com a camisa do Tricolor, marcou dois gols e deu quatro assistências. No Campeonato Paulista, o meia criou quatro grandes chances e deu 2,1 passes decisivos por partida.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.