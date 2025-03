Mauricio treina normalmente, e Palmeiras faz simulações de olho no Dérbi

Depois de um dia de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã deste domingo, e seguiu a preparação para a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, que está marcada para acontecer na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.

A boa notícia fica por conta da recuperação do meio-campista Mauricio. O atleta recuperou-se de uma cirurgia no ombro direito e treinou normalmente com o elenco alviverde. Assim, o camisa 18 deve ser reforço para o técnico Abel Ferreira na decisão. Neste ano, ele soma nove jogos e cinco gols, e vinha sendo desfalque há cinco jogos.

Enquanto isso, os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita), o zagueiro Gustavo Gómez (lesão no joelho direita) e o lateral direito Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Após ativação no centro de excelência, os jogadores foram a campo e participaram de uma atividade técnica com objetivos específicos estabelecidos sob comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão. Na sequência, houve um trabalho com ênfase em simulações de jogo como transições, contra-ataques, entre outros fundamentos.

Por fim, houve uma movimentação em dimensões reduzidas e um ensaio de algumas jogadas ofensivas.

Com derrota no jogo de ida, pro 1 a 0, no Allianz Parque, o Palmeiras busca uma virada para tentar o tetracampeonato em cima do rival. O Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça ou por pelo menos um de diferença para levar a decisão para os pênaltis.