Matheus Cunha enxerga Brasil e Argentina no "mesmo nível" e fala sobre sua função em campo

Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), Brasil e Argentina se enfrentarão pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Monumental. Matheus Cunha analisou o confronto, ressaltando o "equilíbrio" no clássico. O atacante ainda comentou as diferentes funções que pode fazer em campo.

"Não considero a Argentina acima da gente. Acho que eles têm o mérito do trabalho, tenho que reconhecer o ótimo ciclo deles. Mas, por experiência individual, por conviver com o De Paul e por enfrentar argentinos quase sempre, acho que temos um nível tão alto quanto o deles", falou Matheus Cunha em coletiva.

"O momento em que eles vivem, por questão de confiança, pode ser um diferencial, mas quando entramos em campo, as coisas mudam. Sabemos o respeito que o jogo envolve, tanto aqui, quanto do lado de lá", completou.

Matheus Cunha também falou sobre o seu posicionamento no campo. Além de atuar como centroavante, o atleta do Wolves também joga pelas pontas e como meia.

"O que a comissão precisar de mim, eu vou buscar estar apto. Não escolho como atuar, quero sempre ajudar o grupo. Comecei minha carreira com a função que exerço hoje. O meu estilo de jogo acompanhou a minha vida, assim como meu número da camisa. Quando vencemos as Olimpíadas, fui o número nove, mas flutuei entre linhas, sempre apoiei bastante o meio-campo. Independente da minha função, preciso dar o meu melhor", completou.

Brasil e Argentina estão na parte de cima da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Os "hermanos" lideram, com 28 pontos. Por sua vez, a Canarinho vem na terceira posição, com 21. Os seis primeiros colocados se qualificam diretamente à Copa do Mundo, enquanto o sétimo lugar joga a repescagem.