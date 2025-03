Matheus Cunha diz respeitar bom momento da Argentina, mas não vê favoritismo do rival

Apesar de reconhecer que Brasil e Argentina vivem momentos distintos, o atacante Matheus Cunha diz não considerar os rivais favoritos para o confronto de terça-feira, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Líderes da competição, os argentinos têm 7 pontos a mais do que o Brasil, que ocupa a terceira colocação.

"Temos que respeitar o bom momento que eles vivem, mas temos capacidade individual. Temos nível tão alto como o deles", afirmou o atacante do Wolverhampton. "A confiança deles pode ser um diferencial, mas não sinto vantagem deles."

Atual campeã da Copa América e do mundo, a Argentina não perde do Brasil desde 2019. Matheus Cunha, porém, lembrou que ele nunca perdeu para os argentinos, desde a base, e que sua estreia como titular na seleção principal foi no clássico sul-americano em 2021. "Estrear contra a Argentina foi um momento mágico. Brasil e Argentina todo mundo sonha jogar. Tem peso diferente."

Matheus Cunha entrou no segundo tempo na vitória sobre a Colômbia, no lugar de João Pedro, e tem a possibilidade de ser escalado por Dorival Jr. como titular em Buenos Aires. "As oportunidades estão aí para serem aproveitadas. No que ele precisar de mim, assim como foi no outro jogo, vindo do banco, ou se for para começar, estou preparado para fazer o que ele me pede e ajudar meus companheiros."