WSL: Yago bate Italo no duelo de aéreos brasileiros e é campeão em Portugal

O Brasil segue dominando as ondas da Praia de Supertubos! Em uma final verde-amarela repleta de manobras aéreas, Yago Dora superou Italo Ferreira e conquistou o título do MEO Rip Curl Pro Portugal, neste domingo (23), a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe.

Essa foi a segunda vitória de Yago na elite, consolidando sua ascensão no ranking e o colocando na briga direta pelo título mundial.

É sempre muito difícil surfar contra Italo, e encontrei uma maneira de vencer hoje. Estou muito feliz, difícil explicar. Ano passado bati na trave duas vezes, esse ano deu certo, é bom sentir essa sensação de novo, espero que venham mais pela frente Yago Dora à WSL

O que aconteceu

Yago Dora começou a final com um aéreo de rotação completa para a esquerda, garantindo 6,67 pontos dos juízes. Italo Ferreira respondeu rápido, também para a esquerda, com um aéreo mais alto e em uma onda maior, conquistando 7,43 e assumindo a liderança.

Italo Ferreira 'voa' durante etapa de Portugal Imagem: Laurent Masurel/WSL

Pouco depois, Yago encontrou mais uma boa oportunidade e encaixou outro aéreo, dessa vez adicionando duas manobras de borda para elevar sua nota a 6,70, retomando a dianteira da disputa.

Com o mar oferecendo poucas chances para grandes aéreos, Italo tentou mudar a estratégia e explorou ondas para a direita. No entanto, conseguiu apenas manobras de borda, insuficientes para virar o placar. Já no estouro do relógio, arriscou um aéreo baixo, sem muita dificuldade e acabou com o vice-campeonato, com um placar de 13,37 a 12,43.

Revanche na decisão

O confronto entre Yago e Italo reeditou a final da etapa de Saquarema de 2024, mas, desta vez, o desfecho foi diferente. Se no Brasil Italo impediu o bicampeonato de Yago em casa, agora foi a vez do catarinense dar o troco e sair vitorioso em Portugal.

Com a vitória, Yago subiu nada menos que 11 posições no ranking, saltando para o quarto lugar com 15.010 pontos. A colocação é fundamental, pois garante sua presença momentânea no Top 5 que disputará o WSL Finals ao final da temporada.

Italo segue líder isolado

Apesar da derrota na decisão, Italo Ferreira mantém a liderança isolada do ranking com 23.885 pontos. O brasileiro abriu uma vantagem confortável sobre o vice-líder Barron Mamiya, que soma 17.415.

O desempenho dos brasileiros reforça o domínio verde-amarelo em Portugal. Nos últimos dez anos, seis das nove edições do evento terminaram com um atleta do Brasil no topo do pódio. Italo, inclusive, já venceu duas vezes em Supertubos.

Próxima parada: El Salvador

O Circuito Mundial de Surfe segue agora para a América Central. A próxima etapa será realizada em El Salvador, com janela de competição entre os dias 2 e 12 de abril.