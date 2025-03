Isaque vira problema e deve desfalcar o Fluminense por dois meses

O Fluminense segue com a preparação para as estreias no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. No entanto, o técnico Mano Menezes ganhou mais um problema no elenco.

Após Riquelme, o atacante Isaque virou desfalque. O jogador sofreu lesão no joelho em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

Isaque vai ficar fora dos gramados por dois meses. O atacante vinha sendo opção no banco de reservas nesta temporada.

O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Fortaleza, no Castelão.