Ilia Topuria dispara contra Charles do Bronx: "Você é só o desafiante"

A migração de Ilia Topuria para o peso-leve (70 kg) do UFC gerou várias especulações sobre o novo desafiante ao título da divisão. Dentro desse cenário, Charles do Bronx afirmou recentemente que nocautearia o lutador espanhol em um possível duelo entre os dois. No entanto, no último sábado (22), o ex-campeão do peso-pena (66 kg) rebateu o atleta brasileiro em sua rede social, chamando-o de mero 'desafiante'.

"Charles, é melhor você ficar quieto. Você tem 10 derrotas: 5 por nocaute, 4 por finalização e 1 por decisão. Você é apenas o desafiante, enquanto eu sou o campeão, o pai de toda a divisão. Não vim aqui pedir nada. Aqui, quem manda sou eu", disparou Topuria, em seu perfil no X ( clique aqui ou veja abaixo).

Vale lembrar que, mesmo ocupando a terceira colocação no ranking peso-por-peso do UFC, Topuria não aparece na lista dos melhores lutadores do peso-leve. Além disso, o lutador aguarda a definição do primeiro confronto na nova categoria desde que Dana White anunciou, em uma live no Instagram no dia 19 de fevereiro, que o título dos penas estava vago com a subida do espanhol.

Outra possibilidade ventilada sobre o destino de Topuria no peso-leve seria um possível confronto com Islam Makhachev. Segundo informações do site russo 'Tass', o staff do detentor do título acredita que o espanhol deve se testar com outro oponente antes de garantir uma luta pelo cinturão. Vale lembrar que o lutador russo já enfrentou um peso-pena em duas oportunidades pelo título, já que mediu forças com Alexander Volkanovski quando o australiano ainda era o detentor do cinturão da categoria abaixo.

Destino dos penas

Com a mudança de Ilia Topuria para a divisão dos leves, a divisão dos penas terá um novo campeão no dia 12 de abril. Diego Lopes e Alexander Volkanovski medem forças na luta principal do UFC 314 para definir quem será o novo rei da categoria. Ainda mais: caso Diego Lopes vença o duelo, ele colocará o Brasil no topo da divisão após quase oito anos sem um representante, desde a perda do título de José Aldo para Max Holloway, em meados de 2017.

