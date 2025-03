Humbert sobre Fonseca: 'Sensação de quando joguei contra Alcaraz e Sinner'

O tenista francês Ugo Humbert ressaltou, neste sábado (22), a velocidade e o talento do brasileiro João Fonseca, comparando o carioca a grandes figuras do tênis como o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner.

O que aconteceu

Em declaração ao jornal L'Equipe, da França, Humbert destacou que Fonseca está em "plena ascensão". O tenista acredita que o brasileiro terá protagonismo nos próximos anos.

O francês também descreveu dificuldades da partida contra Fonseca. Para Humbert, Fonseca tem um jogo tão rápido que tornou difícil sua atuação.

Ele jogou muito bem. Raramente joguei com um cara que jogava tão rápido. Já jogo rápido, mas ele joga ainda mais rápido. Tive um pouco dessa sensação quando joguei contra Alcaraz na Copa Davis, Sinner em Roma. Ele me tirou da velocidade em todos os lugares, ele teve uma ótima partida. Um jogo um pouco difícil para mim. Eu aguentei até o fim, mas ele foi mais forte do que eu hoje, Ugo Humbert.

Como foi a partida

João Fonseca venceu Ugo Humbert por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em grande exibição no Hard Rock Stadium. O carioca de 18 anos "vingou" sua derrota para o rival na Copa Davis, em fevereiro.

Com essa vitória, Fonseca avança à terceira rodada do Masters 1000 de Miami, alcançando sua melhor campanha em torneios desse nível. Na próxima fase, ele enfrentará o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo.