Hamilton, Leclerc e Gasly são desclassificados no GP da China por violação de regras; veja

Na madrugada deste domingo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, e Pierre Gasly, da Alpine, foram desclassificados do GP da China. Segundo a organização da prova, os pilotos violaram regras relacionadas aos carros.

Leclerc e Gasly foram punidos devido ao peso de seus veículos, violando o Artigo 4.1 do Regulamento Técnico, que trata do peso mínimo dos carros. Após o término da corrida, ambos foram verificados abaixo do peso mínimo permitido, com 799 kg e 800 kg, respectivamente.

Já o carro de Hamilton teve o bloco de proteção traseiro medido em 9 mm, o que é considerado abaixo da espessura mínima permitida.

Com as punições, Leclerc, que havia terminado em quinto, e Hamilton, que havia terminado em sexto, foram desclassificados e retirados da classificação final da corrida. Com isso, Stroll, da Aston Martin, e Sainz, da Ferrari, subiram para a zona de pontuação.

Veja como ficou a classificação atualizada:

1 - Oscar Piastri (McLaren) - 1h36min934



2 - Lando Norris (McLaren) - 1h39min418



3 - George Russell (Mercedes) - 1h35min908



4 - Max Verstappen (Red Bull) - 1h35min488



5 - Esteban Ocon (Alpine) - 1h35min740



6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1h36min046



7 - Alexander Albon (Williams) - 1h36min352



8 - Oliver Bearman (Haas) - 1h36min848



9 - Lance Stroll (Aston Martin) - 1h36min861



10- Carlos Sainz (Williams) - 1h37min411



11 - Isack Hadjar (Racing Bulls) - 1h37min493



12 - Jack Doohan (Alpine) - 1h37min522



13 - Liam Lawson (Red Bull) - 1h37min196



14 - Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 1h38min590



15 - Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 1h39min743



16 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1h37min300



Fernando Alonso (Aston Martin) - não concluiu



Lewis Hamilton (Ferrari) - desclassificado



Pierre Gasly (Alpine) - desclassificado



Charles Leclerc - desclassificado