GP da China: Piastri destaca trabalho de duas semanas por vitória

O fim de semana foi praticamente perfeito para Oscar Piastri, que fez a pole position e venceu o GP da China de F1. Na corrida sprint, ele foi o segundo colocado.

O que aconteceu

O piloto australiano ressaltou que mereceu a vitória não só pelo trabalho deste fim de semana. Piastri terminou em nono na Austrália, após passar boa parte da corrida na segunda posição.

Oscar Piastri destacou também o bom trabalho da McLaren, que agora acumula duas vitórias. Lando Norris foi o primeiro colocado no GP da Austrália.

Foi maravilhoso desde o começo do fim de semana. Estou orgulhoso pelo nosso trabalho. Acho que mereço desde a semana passada. Foi uma dobradinha, um grande trabalho da equipe. Estou muito feliz.

Oscar Piastri, piloto australiano da McLaren

A Fórmula 1 volta no dia 6 de abril (domingo), com o GP do Japão. A corrida no Circuito de Suzuka tem início às 2h (de Brasília).