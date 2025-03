Gabrielzinho conquista mais dois ouros e Brasil encerra com 11 medalhas no World Series em Barcelona

O nadador mineiro Gabriel Araújo, classe S2 (deficiências físico-motoras), conquistou mais duas medalhas de ouro neste domingo, no último dia da etapa de Barcelona do World Series, circuito internacional de natação organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional. Foi primeiro lugar nos 50m livre e 50m borboleta.

Além dele, a fluminense Mariana Gesteira (classe S9, deficiências físico-motoras) e a catarinense Mayara Petzold (S6, deficiências físico-motoras) levaram a prata no dia nas disputas dos 50m livre e 50m borboleta, respectivamente.

Com isso, o Brasil encerrou a sua participação na etapa espanhola da competição com 11 pódios, sendo seis ouros, três pratas e dois bronzes.

Com as vitórias deste domingo, Gabrielzinho, como é conhecido, conseguiu seis medalhas ao todo em Barcelona. No último dia de provas, foi medalhista de ouro dos 50m livre com 53s40 e 1.037 pontos, ficando à frente do italiano Simone Barlaam (S9), com 24s97 e 1.014 pontos, e do lituano Edgaras Matakas (S11), com 26s30 e 944 pontos.

O nadador, que tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, também ficou em primeiro lugar nos 50m borboleta, com 54s12 e 984 pontos, superando o ucraniano Andrii Trusov (S7), prata com 30s61 e 941 pontos, e o japonês Eigo Tanaka (S5), bronze com 34s94 e 910 pontos.

As provas no World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações às finais e as medalhas são definidas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Antes, Gabriel Araújo já havia sido medalhista de ouro nos 100m livre e 150m medley, além do bronze nos 50m costas e 200m livre.

Já a fluminense Mariana Gesteira chegou ao seu terceiro pódio na etapa ao ficar na segunda colocação dos 50m livre S9, com 28s07 e 1.022 pontos. Ficou atrás somente da norte-americana Leanne Smith (S3), que fez 40s88 e 1.133 pontos. A italiana Alessia Scortechini (S10) completou o pódio com 28s33 e 952 pontos.

Outra brasileira envolvida na mesma final, a pernambucana Carol Santiago (S12, deficiência visual) terminou na quarta colocação, com 27s06 e 950 pontos.

A catarinense Mayara Petzold (S6), por sua vez, subiu ao pódio pela primeira vez em Barcelona com a medalha de prata nos 50m borboleta, com 37s84 e 844 pontos. A turca Sevilay Ozturk (S5) foi a vencedora da prova, com 45s40 e 856 pontos, enquanto a irlandesa Dearbhaile Brady (S6) foi bronze, com 38s42 e 819 pontos.

O também catarinense Talisson Glock (S6) foi outro brasileiro que disputou uma final neste domingo. Encerrou na quarta colocação dos 400m livre, com 5min09s14 e 928 pontos, ao lado do dinamarquês Alexander Hillhouse (S14, deficiência intelectual), que fez a mesma pontuação do brasileiro e o tempo de 4min20s05.