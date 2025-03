Com Neymar e Caio Castro, Furia sai da bolha dos e-Sports e sonha com mais

A Furia ganhou fama mundial pelo destaque das equipes nos e-Sports (esportes eletrônicos), mas tem expandido o seu leque de atuação e agora se arrisca no esporte tradicional.

Neymar, Caio Castro e vem mais

A Furia já está presente no futebol e no automobilismo, ambos com celebridades envolvidas. A marca tem uma equipe no futebol de 7, que tem Neymar como presidente e, agora, se juntou à RedRam para ter um time na Porsche Cup, com Caio Castro como um dos pilotos.

A gestão também tem famoso. Co-CEO da Furia, André Akkari é o nome mais conhecido do Brasil no mundo do pôquer. Ele divide a função de dono da marca com Jaime Pádua e Cris Guedes.

Esses caras construíram carreiras fenomenais nas suas profissões. É difícil eles se conectarem às marcas. Só de eles cogitarem e terem prazer de ter a Furia junto com eles, mostra que a gente está no caminho certo. São caras muito potentes no que fazem. É um prazer muito grande ser o epicentro desse ecossistema. Vivemos um sonho. André Akkari, ao UOL

O investimento nos esportes tradicionais ganhou força ao longo do último ano. A Furia caiu nas quartas de final da Kings League World Cup 2024, torneio de futebol de 7 organizado pelo ex-jogador Piqué. Em 2025, o time disputará a edição brasileira da competição.

O novo investimento foi anunciado nesta semana. A Furia terá uma equipe na Porsche Cup e investirá pela primeira vez no automobilismo. O time terá Caio Castro e Matheus Comparatto como pilotos. O primeiro virou ícone nacional como ator, e o segundo tem 18 anos e é o atual campeão da Fórmula 4 Brasil.

A Furia tem planos para novos investimentos, incluindo a entrada em outras categorias do automobilismo. A marca também estuda entrada em outros esportes.

Existem algumas marcas que têm oportunidade, licença poética, para se conectarem em diversas categorias. A Furia se qualifica por ser uma marca dessa. O nome Furia, a pantera (logo), vem com um histórico de luta, briga, combate e isso coloca a gente na oportunidade de estarmos tanto no esporte eletrônico, quanto no esporte tradicional. A gente não vai parar por aí, existem mais coisas para a gente invadir e onde tiver esses sentimentos, a gente vai estar inspirado. André Akkari

A Furia existe desde 2017. A marca ganhou força no mundo do esportes eletrônicos, principalmente com times em games de tiro e RPG (jogo de interpretação de papéis).