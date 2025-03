França supera Croácia nos pênaltis e pega a Espanha na Liga das Nações

A França venceu a Croácia por 2 a 0 neste domingo (23), no Stade de France, com gols de Michael Olise e Dembélé, e avançou para a semifinal da Liga das Nações, revertendo nos pênaltis a derrota na partida de ida.

No agregado, a seleção francesa empatou com a croata por 2 a 2, já que na ida a Croácia havia vencido por 2 a 0, em Split, na Croácia. Nos 90 minutos deste domingo, mesmo resultado da ida, nova igualdade na prorrogação e vitória francesa por 5 a 4 na disputa de pênaltis.

Dominante do início ao fim na volta, a atual vice-campeã do mundo não conseguiu reverter o resultado em Saint-Denis, na região metropolitana de Paris, tendo que disputar a vaga na marca da cal e enfrentar o herói do jogo, o goleiro croata Livakovic.

A França avançou para a semifinal da Liga das Nações e enfrentará a Espanha, que eliminou a Holanda, também nos pênaltis. A Croácia dá adeus à competição.

As semifinais e a final da Liga das Nações serão disputadas em junho, na próxima Data FIFA.

Alemanha x Portugal e Espanha x França fazem as duas semifinais da competição.

Como foi o jogo

Em busca de reverter a desvantagem da ida, a França mandou no jogo e se impôs. Desde o começo, a equipe de Didier Deschamps mostrou a que veio e alugou o campo de ataque, com bastante movimentação e sempre procurando os craques Mbappé e Dembélé.

Só no primeiro tempo, foram mais de 10 finalizações e algumas grandes chances criadas. Ainda assim, os donos da casa foram incapazes de vazar Livakovic, que teve participação decisiva na reta final dos primeiros 45 minutos, barrando finalização de Barcola.

Se a França tinha a bola na maior parte do tempo e tentava transformar o volume em chances mais perigosas, para a Croácia a ideia era clara: sobreviver, desacelerar e ver o tempo correr. No primeiro tempo, deu certo.

Logo no início da etapa complementar, porém, o cenário mudou bastante.

1 x 0: Olise! Se com a bola rolando tudo parecia travado para a França, uma falta na entrada da área surgiu para abrir os caminhos. Em cobrança direta, um golaço da promessa francesa para diminuir a desvantagem no agregado, aos 7 minutos do segundo tempo.

O gol francês fez a Croácia tentar sair mais, mas o ímpeto não durou muito. A segunda etapa foi uma continuação da primeira, com as duas seleções com os mesmos papeis: ataque contra defesa.

Habituada a jogar atrás, a Croácia mostrou sua tradicional valentia sem bola, mas teve dificuldade de conseguir sair e criar qualquer perigo. Já a França, tentou das mais diversas formas rodar a bola em busca de espaços.

Até os 35 minutos do segundo tempo, o plano croata deu certo, mas a pressão francesa surtiu efeito.

2 x 0: Dembélé! Mbappé começou a jogada, abriu para o autor do primeiro gol, Olise, que serviu o ambidestro do PSG. De direita, rasteiro, Dembélé deslocou Livakovic e ampliou, deixando tudo igual no agregado.

Após isso, pressão total da França, mas a Croácia conseguiu levar a decisão para a prorrogação.

Nos 30 minutos decisivos da prorrogação, o domínio francês foi perdendo força, com o cansaço batendo. A Croácia seguiu atacando pouco e jogando atrás, mas a França conseguiu incomodar menos.

Os croatas seguiram gastando tempo, fazendo faltas em momentos cruciais do jogo e dificultando a vida da França, contando ainda com uma grande atuação do goleiro Livakovic.

Nada da rede balançar nos 30 minutos de prorrogação, e decisão levada para os pênaltis.

Pênaltis

5 x 4 para os mandantes! A Croácia abriu a série desperdiçando, mas se recuperou, levou para as alternadas, mas parou em Maignan. Stanisic perdeu o pênalti decisivo, e Upamecano matou a série, garantindo a vaga francesa. Ao todo, foram 7 penalidades cobradas por cada time, com a França desperdiçando duas e a Croácia, três.

Baturina, Ivanovic e Stanisic perderam pênaltis no lado croata. Moro, Pasalic, Jakic e Caleta-Car converteram suas penalidades.

Pelo lado francês, Mbappé, Tchouaméni, Kolo Muani, Doué e Upamecano converteram, enquanto Koundé e Theo Hernández desperdiçaram. Nas alternadas, vitória francesa por 5 a 4.

Ficha técnica

França 2 (5) x (4) 0 Croácia

Competição: Liga das Nações

Local: Stade de France - Sant-Denis

Data e hora: 23 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistentes: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)

VAR: Jarred Gillett (ENG)

Gols: Michael Olise, aos 7'/2ºT, Dembelé, 35'/2ºT

Amarelos: Stanisic, Mbappé, Kovacic, Gvardiol, Caleta-Car, Livakovic, Jakic, Kolo Muani

Vermelho: não houve

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Koné (Zaire-Emery); Dembélé (Kolo Muani), Olise (Camavinga) e Barcola (Doué); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol (Pongracic); Kovacic (Jakic), Modric (Moro), Perisic (Pasalic) e Sucic; Kramaric (Baturina) e Budimir (Ivanovic). Técnico: Zlatko Dalic.