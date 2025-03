Flamengo TV se espelha em CazéTV e Goat para decolar comercialmente

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após realizar o que chamou de "refundação" de sua TV, o Flamengo se espelha na CazéTV e na Goat para alcançar números expressivos comercialmente.

Receitas diretas e indiretas

Agora rebatizada como "Flamengo TV", ela quer captar investimentos de forma direta e indireta. O clube prevê um aumento de receita considerável de médio a longo prazo neste setor após as mudanças e investimentos que foram realizados.

Foi feito um plano de negócio para esse projeto. Eu não posso abrir os números, mas a gente acredita que isso vai ser uma fonte de receita importante não só para o Flamengo, mas até para outros clubes também lá na frente. É só você ver aí os cases de sucesso como CazéTV, Goat e etc. Há um potencial direto e indireto. Diretamente porque você tem possível receita de patrocínio, de publicidade. E você tem o efeito indireto, porque hoje boa parte das entregas que a gente faz para os patrocinadores oficiais do Flamengo são digitais. Então, entregando um produto digital de alto nível, você aumenta o valor que se cobra pelo teu patrocínio de camisa. Então é uma receita importante que esperamos aumentar com a qualidade do conteúdo que a gente vai ter para disponibilizar

Ricardo Hinrichsen, vice-presidente de Marketing do Flamengo

As novidades da Flamengo TV

Os principais nomes serão o narrador João Guilherme (ex-Fox) e a apresentadora Dani Boaventura (ex-ESPN). O ex-jogador de basquete Olivinha será comentaristas nas transmissões da modalidade.

Novos programas foram anunciados. Toda segunda será transmitido o "Nação News", um conteúdo de notícias apresentado por Dani Boaventura. O "Mengo Cast", às sextas, terá um formato de podcast com apresentação de João Guilherme e o humorista Reikrauss. "Por Dentro do Ninho" trará bastidores e curiosidades do CT Ninho do Urubu. O "Memengo" será de humor e apresentado por Reikrauss.

A Flamengo TV fará transmissão ao vivo e com imagens dos jogos do Campeonato Brasileiro para o exterior. A exibição será feita por outra plataforma, e não no Youtube. Serão transmitidos para todo o Brasil e mundo também jogos da base, futebol feminino e outras modalidades.

Além dos estúdios no Maracanã e Ninho, o Rubro-Negro também construirá um na Gávea. A gestão da TV, que era feita por uma empresa terceirizada, agora será feita pelo clube.

Além de mirar o top dez mundial, a Flamengo TV quer atingir dez milhões de inscritos. Atualmente há cerca de sete milhões, já sendo a maior do Brasil.

Sempre tive um conceito de que o Flamengo fosse como a Disney, um parque de diversões, e que inclusive tivesse um time de futebol. Todo mundo tem um fascínio nos jogos entre três e quatro dias, mas eu tenho um conceito básico de que você pode levar um pouco desse mundo de uma maneira um pouco mais estruturada. A Flamengo TV já nasce sendo a mais querida porque é um desejo de 45 milhões de torcedores

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à Flamengo TV

Irá para a TV aberta também?

Mesmo com toda a expectativa e investimento, o Flamengo ainda não pensa em avançar também para a TV aberta. O objetivo inicial é estabelecer o projeto no streaming e ampliar seu alcance tanto em termos de audiência quanto no aspecto financeiro.