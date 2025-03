Flamengo deveria ter impedido Gerson de ir para a Seleção, critica RMP

O Flamengo deveria ter impedido Gerson de ir para a Seleção Brasileira e não liberar o jogador, que já havia sentido lesão na coxa, para os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, criticou Renato Maurício Prado no Fim de Papo deste domingo (23), no Canal UOL.

No caso do Gerson, o Flamengo bobeou. O Flamengo devia ter impedido o Gerson de ir à Seleção. Não, vou liberar, desculpe. Está machucado. Tem uma coisa chamada profissionalismo, quem é o patrão do Gerson? O patrão do Gerson é o Flamengo, não é a CBF.

Senta com ele e diz, amigo, eu sei que você quer jogar. Eu sei que você adora a ideia de disputar uma Copa, você tem grandes chances de disputar uma Copa, mas esse jogo você tem grandes chances de se machucar. Você não vai. O Flamengo tem que aprender a fazer isso.

Renato Maurício Prado

RMP relembrou também o caso do atacante Pedro, que foi outro que acabou se lesionando durante período com a Seleção Brasileira e ainda não voltou a defender as cores do Flamengo.

Senão, você recupera o jogador para estourar ele depois na Seleção. Faz sentido isso? O Pedro voltou um jogo antes, exatamente para poder ir para a Seleção, onde se estropiou e está há quase sete, oito meses sem jogar. Ele não era para ter voltado no jogo que ele voltou.

É preciso que os dirigentes dos clubes comecem a cuidar mais dos interesses dos clubes nesses casos. O Pedro não deveria ter voltado antes e o Gerson não deveria ter sido liberado."

Acho que ele não foi nem examinado. O que é um erro do Flamengo. O Boto deveria ter visto que o Gerson botou a mão na coxa, viu que o Gerson precisou ser substituído. Ele deveria dizer imediatamente, Gerson, eu preciso que você vá um dia no Ninho do Urubu antes da Seleção para fazer exames.

O Flamengo comeu mosca. E o Gerson ficou de boca fechada porque queria ir para Seleção. Mas o cara que é o responsável pelo futebol do Flamengo, esse não podia ter ficado calado, o próprio Filipe Luis poderia ter chegado e dizer, temos que ver a situação do Gerson, porque o Gerson saiu sentindo.

Renato Maurício Prado

