Final entre Vitória e Bahia é marcada por quatro expulsões e tumulto envolvendo Carpini

O Bahia é campeão baiano pela 51ª vez. Na tarde deste domingo, o Tricolor de Aço empatou com o Vitória por 1 a 1, no Barradão, e voltou a conquistar o título estadual depois de ficar com o vice no ano passado. O clássico Ba-Vi foi marcado por expulsões e clima quente.

O primeiro cartão vermelho foi aplicado durante o segundo tempo, quando Cauly atingiu o rosto de Lucas Halter. Após o Vitória abrir o placar, os jogadores dos times se envolveram em uma confusão e o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou mais três que estavam no banco de reservas: Caio Alexandre, Danilo Fernandes e Zé Marcos.

Já nos acréscimos, Kayky marcou o gol de empate do Bahia e provou o rival imitando uma galinha na comemoração. O ato revoltou Thiago Carpini, técnico do Leão, que se exaltou e chegou a discutir com um atleta do Tricolor de Aço. O juiz, que deu 18 minutos de acréscimos, decidiu encerrar a partida.

QUASE NO FIM FO JOGO KAYKY LENDA APARECEUU PRA MINHA MAIOR ALEGRIA...... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #BBMP #Kayky

A equipe de Rogério Ceni já havia vencido o jogo de ida, por 2 a 0, na Fonte Nova. Portanto, com o empate, o time levou e melhor no placar agregado e garantiu o troféu.

Com a 51ª conquista, o Bahia amplia a sua hegemonia no Estado e abre 21 taças de vantagem sobre o maior rival. O Leão, campeão no último ano, é dono de 30 títulos do Baianão.

O Bahia não tem muito tempo para festejar o triunfo, uma vez que volta a campo já nesta quarta-feira. O time encara o Ceará a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

O Vitória, por sua vez, recolhe os cacos e se prepara para a partida contra o Moto Club, também pela Copa do Nordeste. O embate está marcado para quarta, às 21h30, no Estádio Castelão de São Luís.