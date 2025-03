Felipe Meligeni conquista título em Mérida; Thiago Monteiro perde final em Assunção

O tênis brasileiro teve uma vitória e uma derrota nas finais de Challenger neste domingo. Felipe Meligeni brilhou na conquista em Mérida, no México, mas Thiago Monteiro não apresentou o mesmo desempenho e perdeu a decisão em Assunção, no Paraguai.

Cabeça de chave número 4 no torneio mexicano, Felipe Meligeni encontrou um duelo de altos e baixos contra o argentino Juan Pablo Ficovich. O brasileiro comemorou o título no Challenger de Mérida com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 1/6 e 6/2.

Já o experiente Thiago Monteiro era o principal favorito ao título em Assunção. No entanto, o cabeça de chave número 1 do Challenger caiu na final diante do norte-americano Emilio Nava por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.

O título irá trazer uma importante ascensão para Felipe Meligeni no ranking. Ele está ganhando, por enquanto, 21 colocações, passando para o 155º lugar. Mesmo com a derrota na final em Assunção, Thiago Monteiro deverá subir da 99ª para a 94ª posição na lista da ATP. O ranking será atualizado somente após o fim do Masters 1000 de Miami.