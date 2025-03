Ex-Corinthians, Pedro Raul aproveita grande fase do Ceará e vira destaque no cenário nacional

A saída do Corinthians fez muito bem para o atacante Pedro Raul até o momento. Emprestado ao Ceará, o jogador tem sido uma importante opção ofensiva, sendo destaque na conquista do clube no Campeonato Cearense diante do rival Fortaleza.

Segundo levantamento da SofaScore, Pedro Raul, a partir do momento em que estreou pelo Ceará, virou o jogador entre os times da Série A com mais gols e participações em gols desde que estreou. Ele contabiliza 5 bolas na rede e 1 assistência em 6 partidas.

Além do título, o Ceará também encerrou o Estadual com números que chamam a atenção, chegando ao patamar de clube da Série A com a maior sequência invicta atual. A equipe soma uma série de 14 jogos sem perder, com 11 vitórias e 3 empates ? 28 gols pró e somente 6 contra.

Nesta semana, o Ceará terá um desafio importante para manter a invencibilidade. Na quarta-feira, visita o Bahia, em compromisso pela Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, entra em campo na segunda-feira, dia 31, contra o Red Bull Bragantino, também fora de casa.