Espanha bate Holanda nos pênaltis em duelo com gol de Memphis no jogo 100

Do UOL, no Rio de Janeiro

Estrela do Corinthians, Memphis Depay completou 100 jogos com a camisa da Holanda e deixou o dele no jogaço de seis gols no Mestalla Stadium, em Valencia (ESP).

Porém, após o 3 a 3, a decisão foi para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Unai Simón, que defendeu uma batida e ajudou na classificação da Espanha às semifinais da Liga das Nações da Uefa com um 5 a 4 nas cobranças. O próximo adversário dos espanhóis será a França, que também nos pênaltis venceu a Croácia.

Quem perdeu nas penalidades? Pela Holanda, Lang chutou um no travessão e Malen teve o dele defendido por Simón. Já pela Espanha quem perdeu foi o jovem Lamine Yamal, do Barcelona.

Os outros gols no tempo regulamentar - Além de Memphis Depay, marcaram para a Holanda também Maatsen e Simons. Já pelo lado da Espanha, Oyarzabal fez dois e Lamine Yamal, um.

Depay é o 2º maior artilheiro da Holanda - Com o gol de hoje, Memphis Depay foi a 47 por sua seleção e é o segundo maior artilheiro da história, estando a apenas três de Van Persie.

Quem é Oyarzabal? - O carrasco da Holanda neste domingo é atacante do Real Sociedad. Ele tem 27 anos e está no clube desde as categorias de base. O jogador está entre os dez maiores artilheiros da história da instituição.

O jogo

Lamine Yamal faz jogadaça e deixa o dele no duelo entre Espanha e Holanda pela Liga das Nações Imagem: X / @SEFutbol

A Espanha teve o controle do primeiro tempo desde o início. Fazendo valer o fator casa, os espanhóis partiram para cima e chegaram ao gol logo aos sete minutos em pênalti que gerou muita reclamação por parte dos holandeses.

Os visitantes tinham dificuldades em quebrar linhas e o ataque ficou muito isolado, por isso Memphis pouco participou. A Espanha ainda chegou a fazer um segundo gol, mas que foi anulado por impedimento.

A etapa final, contudo, ganhou emoção. As equipes resolveram se arriscar mais e o jogo ficou aberto. Memphis Depay chamou a responsabilidade e passou a conduzir a Holanda. Ele sofreu o pênalti, bateu a cobrança, empatou a partida e logo em seguida quase virou, sendo impedido pelo goleiro Unai Simón, que fez uma defesaça. Os holandeses pareciam que iriam virar, mas a Espanha engatou um contra-ataque veloz no talento de Nico Willians e fez o segundo, mais uma vez com Oyarzabal. A Holanda, porém, não se deu por vencido e empatou novamente com Maatsen, lateral esquerdo do Aston Vila.

A partida foi para a prorrogação e seguiu em emoção. Lamine Yamal brilhou em jogada individual e fez o 3 a 2 para a Espanha, mas logo em seguida Simons, de pênalti, empatou mais uma vez e levou a decisão para as penalidades.

Nas cobranças, Lang chutou um no travessão pela Holanda, mas Lamine Yamal perdeu sua batida e manteve a disputa viva. Malen, porém, teve seu pênalti defendido por Unai Simón e depois Pedri, com categoria, fez o dele e classificou a Espanha.

Gols

Oyarzabal comemora gol de pênalti pela Espanha contra a Holanda na Liga das Nações Imagem: X / @SEFutbol

Pênalti e gol da Espanha - Oyarzabal recebeu na área e recebeu uma carga por trás do zagueiro Van Hecke. Pênalti que ele mesmo cobrou e marcou aos sete minutos do primeiro tempo.

Pênalti e gol de Depay - Aos oito minutos do segundo tempo foi a vez da Holanda ter seu pênalti. Memphis Depay foi agarrado na área, a penalidade foi assinalada e ele mesmo cobrou muito bem, alto, empatando o jogo no Mestalla Stadium.

Espanha faz o segundo - Quando a Espanha já começava a ficar em apuros, ela conseguiu engatar um contra-ataque puxado por Nico Willians, que fez grande jogada e deixou Oyarzabal na cara do gol. O atacante tentou dar uma cavadinha, a bola bateu no goleiro e voltou para ele, que de cabeça escorou para o fundo da rede.

Holanda empata — A Espanha parecia estar encaminhando sua classificação, mas a defesa acabou deixando Maatsen livre na lateral esquerda, ele aproveitou a oportunidade e emendou um balaço no ângulo, empatando a partida para a Holanda.

Estrela de Yamal brilha - Na prorrogação brilhou a estrela de Lamine Yamal. O jovem recebeu na entrada da área e, com um domínio de bola e drible geniais, matou a marcação e chutou colocado para fazer o terceiro para a Espanha.

Holanda empata novamente — Incansável, a Holanda chegou ao empate mais uma vez de pênalti. Ele aconteceu aos três minutos do segundo tempo da prorrogação onde Simons bateu com categoria.

ESPANHA (5) 3 X 3 (4) HOLANDA

Local: Mestalla, em Valencia (Espanha)

Data e hora: 23 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília)

Competição: Liga das Nações da Uefa

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Willy Delajod (FRA)

Cartões amarelos: Le Normand, Unai Simón (ESP); Memphis Depay (HOL)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Oyarzabal, aos 7 minutos do primeiro tempo (ESP); Memphis Depay, aos 8 minutos do segundo tempo (HOL); Oyarzabal, aos 21 minutos do segundo tempo (ESP); Maatsen, aos 33 minutos do segundo tempo (HOL); Lamine Yamal, aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação (ESP); Simons, aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação (HOL)

Espanha: Unai Simón, Mingueza (Pedro Porro), Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi (Aleixi García), Fabián Ruiz (Merino) e Dani Olmo (Pedri); Lamine Yamal, Oyarzabal (Ferran Torres) e Nico Willians. Técnico: Luis de La Fuente.

Holanda: Verbruggen, Geertruida (Malen), Van Hecke, Van Dijk e Maatsen; Reijnders, Frenkie de Jong (Taylor) e Kluivert (Simons); Frimpong, Memphis Depay (Brobbey) e Gakpo (Lang). Técnico: Ronald Koeman.