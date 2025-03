Em estreia do Brasileiro, jogadoras do América-MG registram boletim de ocorrência contra árbitro

Em estreia no Campeonato Brasileiro Feminino, jogadoras do América-MG registraram um boletim de ocorrência contra um dos árbitros auxiliares do jogo contra o Juventude. Em comunicado oficial, o clube alegou que o árbitro se referiu às atletas com "palavras e piadas de cunho sexual".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @SpartanasAFC (@spartanasafc)

A denúncia foi feita logo após o término da partida entre Juventude e América pela primeira rodada do Brasileirão. A equipe levará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, descrevendo o caso.

O América se pronunciou em nota oficial, confira na íntegra:







"O América Futebol Clube vem a público manifestar seu profundo repúdio e indignação diante de um episódio repugnante ocorrido neste sábado (22), na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino.

Após a partida contra o Juventude, em Bento Gonçalves, atletas de nossa equipe registraram um boletim de ocorrência e prestaram queixa em uma delegacia da cidade contra um dos árbitros auxiliares do jogo. Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa.

O Clube confia que as autoridades competentes atuarão com rigor na apuração dos fatos e na aplicação das sanções ao agressor. Na próxima segunda-feira (24), enviaremos um ofício à CBF, relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações e com a implementação de medidas que previnam a reincidência de casos como este.

O América Futebol Clube reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente esportivo respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação."

Jenifer Alves de Freitas apitou a partida, com Cassio Pires Dornelles e Claiton Tim como auxiliares. Eduardo Fernandes Bastos era o quarto árbitro e Elio Nepomuceno de Andrade Junior esteve como analista de campo.

A CBF publicou em seu site um comunicado informando o afastamento do árbitro assistente Claiton Tim.

"A Comissão de Arbitragem da CBF informa o afastamento do assistente de arbitragem Claiton Tim, da Federação Gaúcha de Futebol, até o final da apuração da denúncia de assédio feita por atletas do América-MG na partida contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1.

Caso seja considerado culpado, o assistente será banido da arbitragem. A CBF irá solicitar também ao STJD e às autoridades policiais uma investigação rigorosa do caso. A CBF reafirma seu compromisso no combate ao assédio e também contra todo tipo de preconceito no futebol', afirmou a entidade.