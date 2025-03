Efeito Neymar? Santos iguala melhor ataque recente no Paulistão; confira

Com 23 gols marcados no Paulistão deste ano, o Santos de Neymar igualou o desempenho ofensivo da edição de 2019, com 23 tentos marcados. Até então, o melhor ataque em uma edição recente havia sido em 2017, quando o time balançou as redes 24 vezes ao longo da competição.

Antes do retorno do camisa 10, o Peixe havia marcado apenas nove gols em seis partidas. No entanto, após a estreia de Neymar contra o Botafogo-SP, a equipe balançou as redes mais 13 vezes em sete jogos com o craque em campo.

O camisa 10, que contribuiu com três tentos e três assistências no estadual, só ficou de fora da semifinal contra o Corinthians.

Seu primeiro gol desde o retorno foi contra o Água Santa. Na partida, o craque ainda deixou uma assistência para o companheiro Guilherme.

Depois, brilhou contra a Inter de Limeira, marcando um gol olímpico e servindo Tiquinho nos outros dois do time no jogo. Seu último tento no Paulistão foi contra o Red Bull Bragantino, em uma bela cobrança de falta logo aos nove minutos de jogo.

A última melhor marca ofensiva do Santos pelo Paulistão foi registrada na edição de 2017, quando a equipe marcou 24 gols, até cair para a Ponte Preta, nas quartas de final.