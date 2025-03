Dorival faz testes em treino, e Seleção Brasileira terá mudanças para encarar a Argentina

Neste domingo, a Seleção Brasileira fez o penúltimo treino antes do duelo contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Dorival Júnior comandou mais uma atividade no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e fez alguns na equipe para o jogo que acontece nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez.

O treinador, obrigatoriamente, fará quatro modificações no time em relação aos onze que começaram jogando na vitória por 2 a 1 contra a Colômbia, na última quinta-feira. Isso porque Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos, enquanto Alisson e Gerson foram cortados por lesão.

Dorival testou as entradas de Bento, Murillo, André e Joelinton nas vagas de Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson. Além disso, o treinador também ensaiou o lateral direito Wesley como titular e pode tirar João Pedro para colocar Savinho.

Assim, uma provável escalação do Brasil tem: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vinícius Júnior, Rodrygo e Savinho.

O atacante Vinícius Júnior, que foi preservado na atividade de segunda-feira, treinou normalmente. Ele e Raphinha foram os autores do gol do Brasil contra os colombianos.

A Seleção Brasileira ainda tem mais uma sessão de treino antes do clássico contra a Argentina. A delegação tem nova atividade na manhã desta segunda-feira, também no Mané Garrincha. Depois disso, a equipe embarca para Buenos Aires.

Com o resultado da última rodada, o Brasil chegou a 21 pontos e ocupa a terceira posição, atrás do Equador, com 22, e da Argentina, com 28.