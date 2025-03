Cruzeiro vence o Suzano e conquista a melhor campanha da Superliga masculina

Neste domingo, o Cruzeiro venceu o Suzano por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/27, 25/18 e 25/18, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, pela penúltima rodada da Superliga masculina de vôlei.

Com o resultado positivo, a equipe mineira assegurou a melhor campanha da fase de classificação da Superliga, com uma rodada de antecedência. A Raposa chegou aos 51 pontos e abriu quatro de vantagem para o Minas, segundo colocado. A primeira posição garante o mando de quadra até as semifinais.

Do outro lado, o Suzano permaneceu na sétima colocação, com 29 pontos. A equipe entrou em quadra já classificada para a próxima fase.

O próximo compromisso do Cruzeiro é nesta quinta-feira, em casa, contra o Blumenau, às 21h (de Brasília). O Suzano jogará no mesmo dia e horário, contra o São José, fora de casa. Ambos os duelos serão válidos pela última rodada da Superliga.

VITÓRIA DO LÍDER!

Sada Cruzeiro faz 3 a 1 no Suzano Vôlei em Campo Grande/MS e crava o posto de melhor time da fase classificatória da Superliga! Última parcial: 25/18. VALEU, GUERREIROS! Hora de voltar pra casa!

?Anderson Menezes pic.twitter.com/btoVxWd4xX ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) March 24, 2025

O jogo

Apesar de um forte início de primeiro quarto, o Cruzeiro viu o Suzano encostar no placar. Porém, na reta final, a equipe visitante assumiu de vez o controle do placar e fechou em 25/16.

O Suzano se se recompôs no segundo set e chegou a abrir seis de vantagem (20 a 14). Entretanto, a Raposa buscou a reação e empatou a parcial em 21 a 21. As duas equipes se alternaram na liderança, até que os mandantes conseguiram se sobressair e fechar em 27/25.

Já no terceiro set, o Cruzeiro conseguiu abrir vantagem e se mantiveram na frente do placar para triunfar em 25/18.

No quarto set, os visitantes voltaram a imprimir um forte ritmo e abriram três pontos na liderança. A equipe conseguiu sustentar a vantagem e triunfaram por 25/18.

Douglas Souza, do Cruzeiro, foi eleito o melhor jogador em quadra. O ponteiro foi o maior pontuador da partida, com 21 pontos.

Confira o outro resultado da Superliga neste domingo:

Goiás 3 x 1 Guarulhos