Corinthians detalha venda dos ingressos para a final do Paulista contra o Palmeiras; veja valores

O Corinthians detalhou neste domingo a venda dos ingressos para o jogo de volta da final do Paulistão. Na próxima quinta-feira, o Timão recebe o Palmeiras, na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).

A venda acontecerá de maneira escalonada através do site do clube. Os ingressos ficam disponíveis a partir das 9h desta segunda, apenas para não pagantes e PCDs. No mesmo dia, mas às 13h, serão disponibilizadas as entradas para os sócios-torcedores. Já o público geral terá direito aos bilhetes a partir das 19h de terça.

O preço dos ingressos varia de R$ 75,00 (Norte e Sul) a R$ 875,00 (Oeste Inferior Lateral). De acordo com o plano, os sócios-torcedores têm descontos em alguns setores.

Com o triunfo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Corinthians joga por um empate para ser campeão do Campeonato Paulista. O Palmeiras, por sua vez, será obrigado a vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um, a taça será decidida nos pênaltis.

Veja o preço dos ingressos para o duelo entre Corinthians e Barcelona-EQU

Norte - R$ 75,00

Sul - R$ 75,00

Leste Superior Lateral - R$ 140,00

Leste Superior Central - R$ 140,00

Leste Inferior Lateral - R$ 160,00

Leste Inferior Central - R$ 220,00

Oeste Superior - R$ 700,00

Oeste Inferior Corner - R$ 750,00

Oeste Inferior Lateral - R$ 875,00