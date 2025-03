Convocados do São Paulo, confira o desempenho de Bobadilla e Ferraresi na 13ª rodada das Eliminatórias

O São Paulo teve apenas dois jogadores convocados nesta data-Fifa. Veja como foi o desempenho de Damián Bobadilla, com o Paraguai, e Nahuel Ferraresi, com a Venezuela, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na última quinta-feira, a seleção paraguaia recebeu o Chile, no Defensores del Chaco. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Omar Alderete. Bobadilla foi titular no duelo, mas foi substituído no intervalo, para a entrada de Matías Galarza.

O volante do Tricolor terminou o jogo com 93% de passes certos (13/14), completou um passe longo e cometeu três faltas, além de perder a posse de bola quatro vezes, segundo dados do Sofascore.

Com a vitória, o Paraguai foi aos 20 pontos e assumiu a 5ª posição. Os paraguaios voltam a campo na próxima terça-feira, às 21 horas (de Brasília), quando visitam a Colômbia, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

O volante Bobadilla foi titular do Paraguai na vitória sobre o Chile, por 1 a 0, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026!

Nesta sexta-feira, Nahuel Ferraresi também foi titular na derrota da Venezuela diante do Equador, por 2 a 1, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O zagueiro atuou durante os 90 minutos e, segundo o Sofascore, teve 71% de passes certos (17/24), deu um passe decisivo, cometeu uma falta e perdeu a posse de bola oito vezes.

O jogador ainda teve cinco cortes, dois chutes bloqueados, uma interceptação, três desarmes, venceu quatro duelos no chão e um aéreo.

Com o resultado, a Venezuela segue na 8ª posição nas Eliminatórias, fora da zona de classificação, com 12 pontos conquistados. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, às 21 horas, quando recebe o Peru, pela 14ª rodada, no Estádio Monumental de Maturín.