Com gols nos acréscimos, Vila Nova perde do Anápolis pela ida da final do Campeonato Goiano

O Vila Nova perdeu do Anápolis por 2 a 0, neste domingo, pela partida de ida da final do Campeonato Goiano, no Estádio Jonas Duarte. Os gols do triunfo foram marcados por Vini Locatelli e Samuel.

O novo confronto entre as duas equipes acontece no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Serra Dourada. O Tigrão terá que vencer por três gols de diferença para se sagrar campeão. Em caso do triunfo por apenas dois tentos, o campeão será decidido nos pênaltis.

O jogo

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Rubinho derrubou Gabriel Poveda na área e o árbitro marcou pênalti para o Vila Nova. Porém, após revisão no VAR, a arbitragem anulou o pênalti e marcou falta na entrada da área. Rubinho foi expulso por impedir uma chance clara de gol.

Apesar de estar com um jogador a menos, o Anápolis conseguiu abrir o placar aos 46 da segunda etapa. Vini Locatelli, que tinha acabado de entrar, mandou uma bomba da meia-lua para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 51, o goleiro Halls se atrapalhou e perdeu a bola para Samuel, que chutou por cobertura e ampliou a vantagem no marcador.