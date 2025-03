Charles do Bronx desafia Islam Makhachev para revanche em junho

Charles do Bronx usou suas redes sociais para desafiar Islam Makhachev, atual campeão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, a uma revanche em junho. Neste domingo (23), por meio de sua conta no Instagram, o lutador brasileiro manifestou o desejo de enfrentar novamente russo na International Fight Week, em junho, e pediu que Dana White, presidente da organização, "faça acontecer".

Esse movimento de Charles ocorre logo após Ilia Topuria, que subiu de categoria e deixou vago o título dos pesos-penas (66 kg), provocar o brasileiro e diminuir suas chances de disputar o cinturão. O georgiano, agora focado nos pesos-leves, também mira um possível confronto com Makhachev.

"No UFC e no MMA, tem muita gente falando demais. Eu tenho história para contar. Estou há quase 15 anos na organização, sou recordista de bônus, finalizações, e de quebra de recordes. Sou eu, entendeu? Quero lutar na International Fight Week, e o Makhachev também", declarou Charles.

Mais enfático do que o habitual, Charles, atualmente número dois do ranking dos pesos-leves, iniciou sua campanha para ser o próximo desafiante ao título. Vale destacar, no entanto, que além de Topuria, Arman Tsarukyan, número um da lista, também está na disputa por essa oportunidade.

"Dana (White), Sean (Shelby), Hunter (Campbell)... Vamos fazer isso acontecer. Quero muito essa luta, estou em busca desse cinturão e quero me tornar campeão novamente. Vou escrever essa história mais uma vez. Essa é a luta que todos querem ver", concluiu o brasileiro.

Disputa equilibrada

Em outubro de 2022, Charles foi finalizado por Islam Makhachev em uma disputa que valia o cinturão da categoria. Desde então, o brasileiro fez três lutas, vencendo duas, mas sendo derrotado por Arman Tsarukyan, em abril do ano passado.

A favor de Charles pesa o fato de ser um ex-campeão, o que lhe garante maior visibilidade e atrai mais mídia do que os outros contendores, além de gerar maior demanda para os pay-per-views. Contudo, Topuria, ao subir de categoria e deixar o cinturão dos penas vago, surge como favorito para disputar o título, devido à sua excelente fase. Aos 28 anos, o georgiano ostenta um cartel invicto com 16 vitórias no MMA profissional.