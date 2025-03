CBF afasta árbitro suspeito de assédio sexual no jogo Juventude x América-MG

O assistente de arbitragem Claiton Timm, da Federação Gaúcha de Futebol, foi afastado, neste domingo, pela Comissão de Arbitragem da CBF. Ele está sendo investigado por uma denúncia de assédio feita por quatro atletas do América-MG na partida contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1, neste sábado, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que terminou empatada por 1 a 1. A reportagem do Estadão busca contato com o acusado. Quando e se houver um posicionamento, a matéria será atualizada.

Segundo comunicado da CBF, se Claiton Timm for considerado culpado, será banido da arbitragem. "A CBF irá solicitar também ao STJD e às autoridades policiais uma investigação rigorosa do caso. A CBF reafirma seu compromisso no combate ao assédio e também contra todo tipo de preconceito no futebol", informou a nota.

As atletas do América-MG registraram um boletim de ocorrência na Oitava Delegacia Regional de Bento Gonçalves, após a partida. A Delegacia da Mulher da cidade vai apurar o caso e tomas as medidas cabíveis.

O América-MG usou as redes sociais para dar sua versão sobre o caso: "Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa".

Jenifer Alves de Freitas, do Rio de Janeiro, foi a árbitra da partida, enquanto Cassio Pires Dornelles e Claiton Timm, ambos do Rio Grande do Sul, foram os assistentes. O quarto árbitro foi o gaúcho Eduardo Bastos.

Na súmula, a equipe de arbitragem escreveu: "Após o término da partida, a equipe de arbitragem foi abordada pelos policiais que faziam a segurança do jogo, e os mesmos relataram que uma atleta da equipe do américa saf, queria registrar um boletim de ocorrência, contra um dos membros da equipe. a equipe de arbitragem acompanhou os policiais até a delegacia de policia da cidade do jogo (Bento Gonçalves) para prestar esclarecimentos. Foi feito um registro policial. Foi solicitado via delegacia o relato da ocorrência da outra parte interessada e o escrivão de plantão informou que o mesmo não pode ser fornecido no presente momento." Procurado pela imprensa presente ao jogo, Claiton Timm preferiu não fazer nenhum comentário.