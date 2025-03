Campeão do UFC, Jon Jones se torna sócio de novo evento de lutas

Conor McGregor não é mais a única superestrela do UFC a se aventurar como dono de seu próprio evento. Enquanto o irlandês se tornou proprietário do Bare Knuckle FC, o campeão peso-pesado do Ultimate Jon Jones também entrou para o ramo da promoção de shows esportivos e agora faz parte do quadro de sócios da 'Dirty Boxing Championship'. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo site 'TMZ', nesta sexta-feira (21).

A liga foi fundada por Mike Perry - ex-lutador do UFC e estrela do Bare Knuckle FC - e seus empresários Malki and Abe Kawa, que, coincidentemente, também gerem a carreira de 'Bones'. Com a assinatura do contrato, agora Jon Jones se junta a eles como donos do Dirty Boxing Championship.

A organização tem como ideia promover lutas com regras híbridas, pegando inspiração em diferentes modalidades. Durante os combates do Dirty Boxing Championship, os atletas - que sobem no ringue usando luvas pequenas e com aberturas para os dedos, como as de MMA - podem implementar seu boxe com cotoveladas, socos rodados e aplicar um 'ground and pound' em pé limitado.

Ex-UFC como grande astro da liga

A Dirty Boxing Championship foi lançada em novembro do ano passado, com um evento teste que teve como grande destaque o triunfo do veterano ex-UFC Yoel Romero sobre Duane Crespo, destaque do Power Slap, liga de tapa na cara presidida por Dana White. Neste sábado (22), em Miami (EUA), a segunda edição da 'DBC' foi realizada e, novamente, Romero foi uma das grandes atrações do show. Desta vez, no entanto, o cubano teve a companhia do ex-campeão do UFC Andrei Arlovski, que entrou em ação no 'co-main event' da noite, como estrela do card.

GOAT do MMA?

Novo sócio do Dirty Boxing Championship, Jon Jones é, sem dúvidas, um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Depois de muitos anos dominando a divisão dos meio-pesados (93 kg) no UFC, o americano subiu para os pesos-pesados e agora se mantém como o soberano da categoria, dono do cinturão linear. Além disso, 'Bones' acumula inúmeros recordes históricos na carreira - muitos que dificilmente algum dia serão batidos por outro atleta.