Ex-Palmeiras na MLS diz que evitou até falar com Messi por camisa do craque

O atacante Rafael Navarro deixou o Palmeiras em 2023 rumo ao Colorado Rapids, da MLS, e viveu na liga norte-americana um momento inesquecível para sua carreira: dividir o campo com Lionel Messi.

Em entrevista ao UOL, o jogador disse que até evitou ficar na "resenha" com o craque argentino para ganhar a camisa dele após o jogo.

O que ele disse

Todo jogador de futebol sonha em jogar com esses grandes jogadores um dia, compartilhar o campo. Foi uma experiência incrível, maravilhosa, acho que nunca vou esquecer, vou levar para todas a minha vida. Ainda troquei a camisa com ele no final, foi só felicidade. Rafael Navarro.

"Eu só pedi para trocar a camisa e mais nada para não encher o saco do homem [risos]", acrescentou o atacante ao ser questionado se conseguiu trocar uma palavra com o astro argentino.

O Colorado Rapids enfrentou o Inter Miami uma vez no ano passado e a partida terminou empatada em 2 a 2: Navarro e Messi marcaram um gol cada.

Passagem frustrante pelo Palmeiras e brilho na MLS

Navarro disputou 65 jogos pelo Palmeiras e marcou apenas 11 gols. Na opinião do jogador, a minutagem que ele recebeu de Abel Ferreira foi determinante para o seu baixo desempenho.

O atacante teve início ruim na MLS, mas hoje é um dos principais goleadores da liga. Em 2023, foram 10 jogos, um gol e uma assistência. Mas somando as duas últimas temporadas são 49 jogos, 20 gols e 4 assistências (em 2025 só foram disputadas 6 partidas até o momento e ele já tem 3 gols).

O Palmeiras vendeu Rafael Navarro por R$ 19 milhões. Navarro foi emprestado com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, mas os clubes fecharam a transferência em 3,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões na época). O Alviverde contratou Navarro sem custos após destaque na Série B de 2021 pelo Botafogo, e ficou satisfeito com o negócio.

Veja outras falas de Navarro

Momento da carreira: "Não comecei bem aqui, até por adaptação e tudo mais. Mas no ano seguinte, me adaptei bem, tive as minutagens, eu consegui mostrar o meu trabalho. E esse ano comecei bem também. E acho que o que me impulsionou a poder mostrar o meu trabalho, a minha performance, foi poder ter tempo de jogo, então acho que pude mostrar meu trabalho e os gols estão saindo".

Adaptação na MLS: "No começo foi difícil a adaptação aqui para ser uma língua diferente, uma cultura nova. É claro que também sinto saudade da minha família, do futebol brasileiro, mas estou feliz aqui. Estou numa fase maravilhosa aqui na minha vida, está dando tudo certo e o Colorado [Rapids] me abriu as portas".

Futuro: "Estou feliz no Colorado, na MLS, é uma liga que vem crescendo bastante sabe. Mas é claro que se chegar alguma proposta que for boa para o clube e para mim a gente senta e conversa sabe. Não quero dizer que eu quero sair ou quero saber mas estou muito feliz aqui é uma liga que vem crescendo bastante. Então se for bom para o clube e bom para mim a gente senta e conversa e é basicamente isso".

Ainda acompanha o futebol brasileiro?: "Acompanho bastante. Estou sempre vendo o futebol brasileiro. Eu vi o São Paulo e Palmeiras que teve pela semifinal do Paulistão. Estou sempre acompanhando. Tenho amigos também em todos os times que jogam no Brasil".