Brasileiro Gui Khury e espanhola Naia Laso levam títulos na modalidade Park do STU Pro Tour

Histórias curiosas também foram contadas pelos campeões da modalidade Park do STU Pro Tour, neste domingo em Porto Alegre. No masculino, o prodígio curitibano Gui Khury foi o único a fazer nota acima de 90,00 na final e disse que espera mesmo desempenho na prova de Biologia, nesta segunda. Entre as meninas, a espanhola Naia Laso reforçou a sorte que tem ao usar suas meias verdes do Mestre Yoda nas grandes competições.

Na final do Park masculino, entre os brasileiros Gui Khury, Pedro Barros, Luigi Cini e Kalani Konig, o americano Tate Carew e o italiano Alessandro Mazzara, tudo podia acontecer tamanha qualidade. Nas duas sessões de 20 minutos, com intervalo técnico de cinco minutos, qualquer um deles tinha potencial incrível para vencer. Bastava uma grande volta dentre as tantas que tiveram a oportunidade de dar. E foi justamente na sua última descida no bowl que Gui Khury garantiu a nota 91,00 e o título.

"Sou skatista de Vertical, mas estou chegando forte no Park", bradou o campeão. "Estou muito feliz, porque hoje acho que mostrei tudo o que sei e o que aprendi. É um resultado gigantesco pra mim, porque só tinham monstros andando nessa final. Essa primeira etapa do STU Pro Tour mostra que somos muito grandes também para realizar eventos. Somos referência no mundo do skate. Aproveito para agradecer a esse público maravilhoso de Porto Alegre", emendou.

Foi quando Gui Khury revelou que, logo após o pódio, já viajaria direto com seu pai para Curitiba. Afinal, aluno do 2º ano, ele tem uma prova importante de Biologia nesta segunda-feira. Responsabilidade profissional e também pessoal. "Tirei mais de 90 hoje e quem sabe amanhã não tiro uma nota 10?", vibrou ele, ainda sem parecer acreditar no que acabara de realizar ali.

Já na final feminina, um pouco mais cedo, a espanhol Naia Laso confirmou o bom momento que vive ao desbancar, com uma nota 90,67, a brasileira Yndiara Asp, vice-campeã com a nota 85,00, e a japonesa Mizuho Hasegawa (84,51) nas voltas finais. E não deixou de revelar um pequeno talismã da sorte que carrega consigo. Bastava olhar para os seus pés para enxergar umas reluzentes meias verdes.

"Só uso as meias do Yoda (Mestre Yoda, personagem fictício do universo Star Wars) nas grandes competições. E costuma me dar sorte. Não poderia deixar de usar aqui. Aliás, estava muito quente aqui hoje. Lá na Espanha estamos no inverno, então não estou muito acostumada com esse calor. É impressionante também a energia das pessoas aqui, que gostam demais de skate. Um público incrível. No meu país não temos tanto essa cultura, são menos skatistas também. O nível no Brasil é muito alto, são vários bons nomes, diferente de qualquer país", elogiou a campeã.

FINAL - RESULTADO PARK MASCULINO

1º - Gui Khury (BRA) - 91,00

2º - Tate Carew (EUA) - 89,00

3º - Alessandro Mazzara (ITA) - 88,47

4º - Luigi Cini (BRA) - 88,00

5º - Kalani Konig (BRA) - 82,92

6º - Pedro Barros (BRA) - 50,00

FINAL - RESULTADO PARK FEMININO

1º - Naia Laso (ESP) - 90,67

2º - Yndiara Asp (BRA) - 85,00

3º - Mizuho Hasegawa (JAP) - 84,51

4º - Dora Varella (BRA) - 84,27

5º - Fernanda Tonissi (BRA) - 84,00

6º - Raicca Ventura (BRA) - 80,67