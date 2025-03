Bento vê preconceito contra liga saudita e fala sobre convívio com Cristiano Ronaldo: "Melhor impossível"

O goleiro Bento, que deve ser titular da Seleção Brasileira no duelo com a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, acredita que há "preconceito" contra a liga da Arábia Saudita. O jogador do Al-Nassr garante que o seu nível não caiu desde a ida ao Oriente Médio e defende o futebol do país.

"Acredito que tem um preconceito com a liga árabe, mas é só você ver os times e os jogadores que estão lá. Do meu time, por exemplo, não preciso nem falar. Acredito que o nível é o mesmo, meu nível não caiu. Continuo evoluindo. Se eu for escolhido, vou ter oportunidade de provar isso dentro de campo e vou dar meu melhor para isso", afirmou o atleta em entrevista coletiva, no último sábado.

O arqueiro explicou a decisão de se transferir o futebol saudita. Ele, que era monitorado de perto por times europeus, teve receio de perder espaço na Seleção, mas decidiu aceitar a oferta ou ouvir que continuaria sendo observado pela comissão técnica de Dorival Júnior.

"Tinha expectativa de ir para a Europa, mas as coisas mudaram. Propostas não foram aceitas. Acho que minha ida para a Arábia surpreendeu muita gente, porque sempre apareciam times europeus que estavam de olho em mim. Acho que ninguém esperava que eu fosse jogar no futebol saudita, mas a conversa que tive com o pessoal da Seleção me ajudou a tomar essa decisão. Era um momento que eu precisava sair do Athletico-PR, surgiu essa oportunidade. Conversei com o pessoal da Seleção se ia mudar algo aqui, se eu continuaria no radar ou não, mas me passaram que que eu continuaria sendo observado. Isso facilitou a decisão de ir para lá, um mercado que vem crescendo", disse.

"O pessoal tem esse preconceito, mas o nível da liga só tem crescido, já cresceu muito desde que eu cheguei. Estão chegando muitos jogadores jovens, teve a primeira leva dos astro como Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar. O nível me favorece a estar aqui e continuar sendo convocado", acrescentou.

Cristiano Ronaldo, aliás, é um dos companheiros de Bento no Al-Nassr. O jovem goleiro falou sobre o convívio com o astro e tenta absorver ao máximo os conselhos do atacante português.

"É um cara fenomenal, dispensa apresentações. No dia a dia ele sempre procura nos ajudar, dar uma dica. Ele não tem receio de falar com ninguém. Melhor impossível essa convivência. É um cara multicampeão, tento absorver o máximo de coisas que ele tem para aplicar no meu dia e dia e na minha carreira", concluiu.

Brasil e Argentina se enfrentam às 21h (de Brasília) da próxima terça-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Vindo de vitória sobre a Colômbia, a Seleção ocupa o terceiro lugar da tabela das Eliminatórias, com 21 pontos, e tenta confirmar a vaga no Mundial o quanto antes. A distância para os argentinos, líderes da competição, é de sete pontos.