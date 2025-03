Balotelli supera recorde sul-americano do heptatlo no Mundial Indoor

José Fernando Ferreira Santana, o Balotelli, conseguiu um resultado expressivo na última etapa do Mundial Indoor de atletismo de Nanjing, na China. Ele bateu o recorde brasileiro e sul-americano do heptatlo neste domingo ao somar 6.010 pontos, e melhorou a marca continental que era de Carlos Chinin (5.921), que durava desde 2014.

Com o resultado, Balotelli fechou a sua participação no Mundial em 6º lugar. O norueguês Sander Skotheim faturou a medalha de ouro da prova, com 6.475 pontos. Outro brasileirão em ação no heptatlo do Mundial Indoor, Pedro de Oliveira obteve a 11ª colocação, com 5.504 pontos.

Balotelli superou os 6.000 pontos pela primeira vez na carreira na prova combinada disputada em pista coberta ? são disputadas sete provas: 60 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura, 60 metros com barreiras, salto com vara e 1.000 metros rasos.

O resultado no Mundial mostra que Balotelli segue em evolução. Antes da disputa na China, fez sua melhor marca pessoal no heptatlo, 5.773 pontos, com a vitória no Sul-Americano Indoor de Cochabamba, em fevereiro. Em Nanjing, além do recorde brasileiro e sul-americano, Balotelli obteve recorde pessoal em duas provas: salto com vara (5,20 m) e 1.000 m (2min50s93).

Mais resultados

O Brasil teve dois participantes na final do arremesso do peso. Willian Dourado e Welington Morais terminaram, respectivamente, na 10ª (20,24 m) e na 11ª (20,13 m) posições. Nos 60 metros com barreiras, a recordista sul-americana Micaela Rosa de Mello foi desclassificada na semifinal.