Balotelli bate recorde sul-americano do heptatlo e fica em 6º no Mundial indoor de atletismo

O brasileiro José Fernando Ferreira Santana, o Balotelli, bateu o recorde brasileiro e sul-americano do heptatlo neste domingo, na última etapa do Mundial indoor de atletismo, em Nanjing, na China. Ele somou 6.010 pontos e superou a marca continental de Carlos Chinin, que em 2014 marcou 5.921.

Com o resultado, Balotelli terminou em 6º lugar. O norueguês Sander Skotheim foi o campeão, com 6.475 pontos, seguido por Johannes Erm (6.437), da Estônia, e Till Steinforth (6.275), da Alemanha. Outro brasileiro também disputou o heptatlo. Pedro de Oliveira foi o 11º colocado com 5.504 pontos.

Foi a primeira vez que Balotelli superou os 6.000 pontos na prova combinada disputada em pista coberta. Na versão indoor do decatlo, são disputadas sete provas: 60 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura, 60 metros com barreiras, salto com vara e 1.000 metros rasos. Além do recorde sul-americano no heptatlo, Balotelli obteve as melhores marcas pessoais em duas provas: salto com vara (5,20 m) e 1.000 m (2min50s93).

O Brasil teve dois participantes na final do arremesso do peso. Willian Dourado (20,24 m) e Welington Morais (20,13 m) terminaram, respectivamente, na 10ª e na 11ª posições. Nos 60 metros com barreiras, Micaela Rosa de Mello caiu na semifinal.

Com uma delegação de 17 atletas (5 mulheres e 12 homens), o Brasil não chegou ao pódio no Campeonato Mundial indoor de Atletismo de Nanjing. A competição estava marcada originalmente para 2020, mas foi cancelada devido à Covid-19.