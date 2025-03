Bahia provoca Vitória após aumentar diferença de títulos no Estadual

O Bahia aumentou o seu domínio de títulos no Campeonato Baiano. Com a conquista deste domingo, o Tricolor chegou a 51 conquistas no Estadual, deixando ainda maior a diferença em relação ao rival Vitória, que soma 30. E o clube aproveitou para brincar nas redes sociais com o seu adversário histórico.

"Você sabia? Se o Bahia parar de jogar o Estadual e voltar daqui a 20 anos, ele ainda será o maior campeão do estado", descreveu o texto.

O Bahia ainda destacou a invencibilidade recente nos confrontos diante do Vitória. "Vale registrar também, chegamos ao sexto jogo sem perder um clássico", completou a equipe campeã.

As contas do Bahia também colocam uma diferença no histórico geral diante do rival, com 195 vitórias, 154 empates e 153 triunfos do Vitória.

A conquista não foi, porém, tranquila. Após vencer a ida por 2 a 0, o Bahia sofreu grande pressão neste domingo e garantiu o título ao conseguir um empate nos acréscimos no Barradão.