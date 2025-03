Bahia empata com o Vitória e conquista o título do Campeonato Baiano pela 51ª vez

O Bahia é campeão baiano pela 51ª vez. Na tarde deste domingo, o Tricolor de Aço empatou com o Vitória por 1 a 1, no Barradão, e voltou a conquistar o título estadual depois de ficar com o vice no ano passado.

A equipe de Rogério Ceni já havia vencido o jogo de ida, por 2 a 0, na Fonte Nova. Portanto, com o empate, o time levou e melhor no placar agregado e garantiu o troféu.

Com a 51ª conquista, o Bahia amplia a sua hegemonia no Estado e abre 21 taças de vantagem sobre o maior rival. O Leão, campeão no último ano, é dono de 30 títulos do Baianão.

O Bahia não tem muito tempo para festejar o triunfo, uma vez que volta a campo já nesta quarta-feira. O time encara o Ceará a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

O Vitória, por sua vez, recolhe os cacos e se prepara para a partida contra o Moto Club, também pela Copa do Nordeste. O embate está marcado para quarta, às 21h30, no Estádio Castelão de São Luís.

O jogo

O início do clássico foi tenso. O Vitória, que tentava reverter a vantagem do rival, tinha mais posse de bola e buscava pressionar o Bahia, mas esbarrava na falta de criatividade.

O Leão só conseguiu assustar o Tricolor de Aço aos 27 minutos. Wellington Rato recebeu lançamento e saiu frente a frente com o goleiro Marcos Felipe, que saiu bem e evitou o gol do Vitória. Quatro minutos depois, Rato ficou com a sobra na entrada da área e chutou firme, mas a bola explodiu na marcação.

A chance de maior perigo do primeiro tempo surgiu aos 43 minutos. Rato cobrou escanteio para Matheuzinho, que desviou de cabeça na primeira trave e viu a bola acertar o travessão.

O Vitória se lançou ao ataque na etapa final e, aos 13 minutos, quase abriu o placar. Jamerson cruzou para Janderson, que testou para o chão e obrigou Marcos Felipe a fazer ótima defesa. O atacante do Leão voltou a levar perigo de cabeça aos 16 minutos, mas o goleiro do Bahia fez nova intervenção.

O time mandante tanto tentou que conseguiu balançar as redes aos 38 minutos. Claudinho cruzou do lado direito, viu a bola atravessar a área e enganar o goleiro Marcos Felipe, que não conseguiu evitar o tento. O gol incendiou o jogo, mas o Bahia segurou o resultado e ainda conseguiu empatar aos 62 minutos, com Kayky, confirmando o título.