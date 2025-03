Após vice em 2024, Everton Ribeiro comemora primeiro título pelo Bahia: "Muito feliz"

O Bahia é campeão baiano pela 51ª vez. Na tarde deste domingo, o Tricolor de Aço empatou com o Vitória por 1 a 1, no Barradão, e voltou a conquistar o título estadual depois de ficar com o vice no ano passado. O meia Everton Ribeiro comemorou o primeiro troféu conquistado desde sua chegada ao clube.

"Parece que é o meu primeiro título como profissional. Estou muito feliz de encerrar o primeiro ciclo com um objetivo alcançado. Agora sim marcando a história nesse grande clube, com a camisa pesada. Graças a Deus esse ano conseguimos esse título. Todos estão de parabéns. Nossa torcida nos incentivou, mesmo de longe. É para eles. A Bahia é Bahia 51 vezes", disse o jogador à TVE Bahia.

? AGORA SIM, TUDO CERTO NA BAHIAAAAAAAAAAA! QUEM TEM MAIS TEM 51. #TudoCertoNaBahia #BBMP pic.twitter.com/b95fPheR2a ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 23, 2025

A equipe de Rogério Ceni já havia vencido o jogo de ida, por 2 a 0, na Fonte Nova. Portanto, com o empate, o time levou e melhor no placar agregado e garantiu o troféu.

Com a 51ª conquista, o Bahia amplia a sua hegemonia no Estado e abre 21 taças de vantagem sobre o maior rival. O Leão, campeão no último ano, é dono de 30 títulos do Baianão.

O Bahia não tem muito tempo para festejar o triunfo, uma vez que volta a campo já nesta quarta-feira. O time encara o Ceará a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.