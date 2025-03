Alemanha empata com a Itália e garante vaga na semifinal da Liga das Nações

A Alemanha recebeu a Itália, neste domingo, pela partida de volta das quartas de final da Liga das Nações. No Signal Iduna Park, a partida terminou empatada em 3 a 3. Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Tim Kleindienst marcaram para o time da casa. Enquanto Moise Kean (duas vezes) e Giacomo Raspadori balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Alemanha garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações, com o placar agregado de 5 a 4 sobre a Itália. Por outro lado, os italianos se despedem da competição. Além disso, as duas seleções conheceram seus grupos nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A Itália vai disputar o grupo I, enquanto os alemães vão para o grupo A.

A Alemanha vai encarar a Dinamarca ou Portugal por uma vaga na final da Liga das Nações. As semifinais da competição vão acontecer entre os dias 4 e 8 de junho, na Alemanha. A Itália volta suas atenções para as Eliminatórias.

Os alemães abriram o placar aos 30 minutos da primeira etapa. Alessandro Buongiorno derrubou Tim Kleindienst dentro da área e o árbitro anotou pênalti. Joshua Kimmich foi o responsável pela cobrança e converteu.

Logo em seguida, em cobrança de escanteio, Kimmich aproveitou a desatenção da defesa italiana e bateu rápido para encontrar Jamal Musiala sozinho na pequena área. O meia teve apenas o trabalho de tocar para o fundo do gol, aos 36 minutos.

Ainda antes do intervalo, Kimmich recebeu na ponta direita e cruzou para Kleindienst, que tocou de cabeça para marcar o terceiro da Alemanha, aos 44 minutos.

No segundo tempo, Moise Kean aproveitou uma saída de bola errada do time da casa, invadiu a área e bateu firme no canto, sem chances para o goleiro, para marcar o primeiro da Itália, aos quatro minutos.

Aos 23, Kean recebeu de Giacomo Raspadori, limpou a marcação e anotou um belo gol, seu segundo na partida. Nos acréscimos, com ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti para a Itália, após toque na mão de Mittelstadt.

Raspadori converteu a cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 50 minutos.