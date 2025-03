À espera de Mauricio, Abel testa simulações de jogo no Palmeiras antes da final

Os jogadores do Palmeiras voltaram a campo na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, em preparação para a decisão do Campeonato Paulista, na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena, diante do Corinthians - que leva vantagem por ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0.

O elenco alviverde realizou um trabalho com ênfase em simulações de jogo como transições, contra-ataques, entre outros fundamentos, além de uma movimentação em dimensões reduzidas e um ensaio de jogadas ofensivas. Os atletas também participaram de uma atividade técnica com objetivos específicos estabelecidos pela comissão de Abel Ferreira.

A atividade contou com um grupo reduzido em decorrência de lesões e convocações para as seleções nacionais na Data Fifa. Estêvão treina com a seleção brasileira para a partida de terça-feira, diante da Argentina. No mesmo dia, Richard Ríos deverá defender a Colômbia contra o Paraguai, enquanto Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez continuam à disposição do técnico Marcelo Bielsa no Uruguai, que visitará a Bolívia.

Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Paulinho e Bruno Rodrigues se recuperam de lesões e fizeram atividades individuais de recuperação, afastados dos demais jogadores.

Já o meia-atacante Mauricio, um dos destaques da equipe neste Campeonato Paulista, deu mais um passo na transição física e treinou normalmente com os companheiros. Com mais três dias de trabalhos antes da decisão, o camisa 18 poderá ser a carta na manga do treinador português para buscar o tetracampeonato estadual em Itaquera.

Mauricio sofreu uma luxação no ombro direito e precisou passar por cirurgia após se chocar com Ruan no clássico com o São Paulo, em 16 de fevereiro. Mesmo afastado há cinco partidas, o meia-atacante ainda é o artilheiro da equipe palmeirense na temporada, com cinco gols, ao lado de Estêvão, e também contribuiu com uma assistência para gol.

Após a derrota para o Corinthians no jogo de ida da final, no Allianz Parque, Abel Ferreira não escondeu o descontentamento com a atuação de Raphael Veiga na articulação da equipe e busca opções para melhorar a criatividade do meio de campo e, consequentemente, o desempenho ofensivo do Palmeiras.