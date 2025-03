Weverton, Beraldo, Éderson e João Gomes se apresentam à Seleção após cortes

O goleiro Weverton, o zagueiro Beraldo e os meio-campistas João Gomes e Éderson se apresentaram na manhã deste sábado no hotel onde a delegação da Seleção Brasileira está concentrada, em Brasília. O quarteto se junta ao elenco que irá para Buenos Aires enfrentar a Argentina, no dia 25, às 21h (de Brasília), pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

BASTIDORES NO AR! 🇧🇷 x 🇨🇴



A Seleção Brasileira venceu a equipe da Colômbia, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



Os gols marcados com a Amarelinha foram de Raphinha e Vini Jr.



🎥: Joilson Marconne e Lesley Ribeiro

Os quatro atletas foram convocados para substituir dois jogadores lesionados e dois atletas suspensos. Alisson sofreu forte choque na cabeça e foi cortado por necessidade de seguir o protocolo de concussão da Fifa. Gerson teve dores na região posterior da coxa esquerda. Por sua vez, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães levaram o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

Às 17h, os quatro novos jogadores participarão do seu primeiro treino com a Seleção Brasileira, no Estádio Mané Garrincha. A preparação para o clássico contra a Argentina vai até segunda-feira.

Além do treinamento dessa tarde, Dorival Júnior vai preparar a equipe neste domingo e nesta segunda-feira, com treinos às 9h30. Todas as atividades serão realizadas no Mané Garrincha.

A Argentina é a líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos. A Canarinho vem atrás, na terceira posição, com 21.