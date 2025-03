Vini Jr. é poupado, e Brasil faz primeiro treino visando clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira se prepara para o clássico contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. No fim da tarde deste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), o técnico Dorival Júnior deu o primeiro treino após a vitória sobre a Colômbia e iniciou os ajustes na equipe visando o próximo compromisso.

O treinador fará, pelo menos, quatro mudanças na equipe devido à cortes por problemas físicos ou suspensão.

Convocados na última sexta-feira, o goleiro Weverton, o zagueiro Beraldo e os meias João Gomes e Éderson treinaram pela primeira vez com o elenco. O quarteto se juntou à delegação na manhã deste sábado após os cortes de Alisson, Gabriel Magalhães, Gerson e Bruno Guimarães.

VINI JR., SENHORAS E SENHORES! ? É o melhor do mundo, não tem jeito! ?? ISSO É BRASIL! ?? ? CBF TV pic.twitter.com/63dh9XkZhf ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 22, 2025

Na reapresentação, Dorival Júnior optou por poupar Vinícius Júnior. O atacante, que disputou os 90 minutos do duelo contra os colombianos e marcou o gol no fim que garantiu a vitória brasileira, fez apenas trabalhos à beira do campo com profissionais da preparação física. O atacante do Real Madrid deve seguir no time para o duelo contra a Argentina

O Brasil venceu a Colômbia, por 2 a 1, com gols de Raphinha e Vini Jr. na última quinta-feira, em duelo da 13ª rodada das Eliminatórias. Com o resultado, a equipe brasileira chegou aos 21 pontos, na terceira posição da tabela, sete atrás da Argentina, que lidera.

A Amarelinha ainda terá dois treinos novamente no Mané Garrincha, na tarde do domingo e na manhã de segunda-feira. Depois do último treino em Brasília, a delegação segue viagem para Buenos Aires, onde enfrenta a Argentina, na terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez.