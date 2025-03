João Fonseca tem revanche contra algoz que é nº 20 do mundo e músico

João Fonseca volta à quadra hoje, por volta das 18h (de Brasília), para a segunda rodada do Masters 1000 de Miami e tem pela frente o francês Ugo Humbert. Ele é um dos poucos algozes do brasileiro neste começo de temporada e, curiosamente, toca dois instrumentos musicais.

Primeira revanche do ano

Fonseca só perdeu quatro das 25 partidas que disputou na temporada 2025. Ele vem disputando torneios de diferentes calibres, incluindo desde Challengers (torneios de segundo escalão) até sua estreia em Grand Slam, e todas as suas derrotas foram em torneios nível ATP.

Um dos algozes do carioca de 18 anos foi justamente Humbert, que o bateu na Copa Davis. Os dois se enfrentaram no classificatório do torneio de seleções no início de fevereiro, com triunfo do rival por 2 sets a 0 —parciais de 7/5 e 6/3.

O francês era o 15º do mundo na época e caiu para 20º na última atualização do ranking. Ele vem de eliminações nas oitavas do ATP 500 de Dubai e na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Lado musical

Humbert também se arrisca como músico e domina tanto o piano quanto o violão. Ele contou que começou a tocar piano na infância obrigado pelos pais, mas que pegou gosto após três anos de prática. O segundo instrumento veio depois. Eventualmente, o francês compartilha vídeos tocando músicas nas redes sociais.

Para mim, é mais divertido tocar piano do que violão porque sou melhor no piano, então é mais fácil de lidar. Mas é legal tocar um pouco de música, pensar em algo diferente, não estar no tênis o tempo todo.

Ugo Humbert, ao site da ATP

No tênis, eu jogo forte, rápido, mas por dentro eu tento na minha mente ficar realmente calmo e muito tranquilo, me concentrar no que tenho que fazer. E piano, para mim, é exatamente a mesma coisa. Mesmo se eu tocar algo como Mozart, Beethoven, uma música clássica, é exatamente a mesma coisa. Mentalmente, tenho que estar calmo e focado no que tenho que fazer.

Quem é Humbert

O rival de Fonseca tem 26 anos e fez a sua estreia no circuito da ATP em 2017. O jogador de 1,88m está com uma campanha 11 vitórias e quatro derrotas neste ano.

Ugo Humbert em ação em Indian Wells Imagem: Harry How/Getty

Ele registrou sua melhor posição no ranking em abril do ano passado, quando ficou em 13º. Quase voltou à colocação em fevereiro, quando apareceu como número 14, mas vem perdendo postos desde então.

Já chegou à final de um Masters 1000. Ele foi vice em Paris no ano passado, derrotado por Zverev na decisão.

Conquistou sete títulos na carreira, um deles em 2025. No mês passado, Humbert levou o bicampeonato no ATP 250 de Marselha.

Faturou R$ 51,5 milhões ao longo da carreira. Ele começou no esporte aos cinco anos, vendo o pai praticar, e aos 12 se mudou para Paris para investir no treinamento junto à Federação Francesa —naquela época, levou seu piano consigo.

Humbert já venceu dois adversários que estavam em 2º no ranking. Nas ocasiões, ele bateu Medvedev em 2022 e fez Alcaraz de vítima no ano passado, em sua campanha no Masters 1000 de Paris.