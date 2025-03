Transmissão ao vivo do UFC Londres: card completo e onde assistir

O UFC está de volta a Londres após dois anos, com um evento que promete agitar os fãs de MMA. O card principal está previsto para iniciar por volta das 17h.

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite todo o evento.

As três primeiras lutas do card preliminar serão exibidas gratuitamente. O canal do UOL Esporte no YouTube fará a transmissão a partir das 14h.

A luta principal do card será entre o ex-campeão dos meio-médios Leon Edwards e o norte-americano Sean Brady. Três brasileiros estarão em ação: Alexia Thainara enfrenta Molly McCann no card principal, enquanto Felipe dos Santos e Kauê Fernandes lutam no card preliminar contra Lone'er Kavanagh e Guram Kutateladze, respectivamente.

Confira o card do UFC Londres

Card Principal

Leon Edwards x Sean Brady

Jan Blachowicz x Carlos Ulberg

Gunnar Nelson x Kevin Holland

Molly McCann x Alexia Thainara

Jordan Vucenic x Chris Duncan

Nathaniel Wood x Morgan Charriere

Card Preliminar

Jai Herbert x Chris Padilla

Lone'er Kavanagh x Felipe dos Santos

Marcin Tybura x Mick Parkin

Christian Leroy Duncan x Andrey Pulyaev

Shauna Bannon x Puja Tomar

Nathan Fletcher x Caolan Loughran

Guram Kutateladze x Kauê Fernandes

UFC Londres -- Onde assistir ao vivo