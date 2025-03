Substituto de Alisson, Bento defende goleiro da Seleção: "Falta reconhecimento para ele"

Substituto de Alisson, cortado da Seleção Brasileira por um choque de cabeça na vitória sobre a Colômbia, o goleiro Bento saiu em defesa do companheiro em entrevista coletiva neste sábado, antes do duelo com a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador disse que "falta reconhecimento" ao arqueiro do Liverpool.

"Com certeza [é pouco valorizado]. Recentemente ele teve uma apresentação na Liga dos Campeões que mostra toda a qualidade dele, tudo o que ele representa. Realmente falta um reconhecimento. Talvez ele ficou marcado por eliminações nas Copas, mas se você analisar ele não teve culpa nenhuma. Acho que falta um reconhecimento para ele principalmente aqui no Brasil, porque lá fora todos me perguntam sobre ele. É um cara fenomenal, dispensa comentários. Espero que ele consiga mudar essa visão que as pessoas no Brasil têm sobre ele", afirmou o atleta.

Bento teve a oportunidade de entrar em campo no segundo tempo da partida contra a Colômbia, após a pancada de Alisson com Davinson Sánchez. Ele falou sobre a experiência inédita e, apesar de curioso, enxergou a situação como natural.

"Foi a primeira vez que eu estava no banco de reservas e fui chamado para entrar em uma partida. É uma experiência diferente, temos que viver os 90 minutos independente de estarmos jogando ou no banco. Isso faz a diferença para entrarmos tranquilos, concentrados para fazer o trabalho. Quando entrei, o jogo deu uma tranquilizada. Até a pancada do Alisson, a Colômbia estava nos pressionando um pouco. Mas eu estava tranquilo, concentrado. Não é tão normal um goleiro entrar no jogo, mas recebi com tranquilidade. Foi tudo bem natural", descreveu.

O ex-goleiro do Athletico-PR vê evolução na Seleção sob o comando de Dorival Júnior. Ele apontou o que ainda precisa melhorar e acredita que o trabalho estará no "ponto perfeito" quando chegar a Copa do Mundo de 2026.

"Todos sabemos do pouco período de treinamento que nós temos. Nosso maior tempo juntos foi ali na preparação para a Copa América. A diferença desde que o Dorival chegou é a maneira dele impor seu estilo, de sempre ter a bola. A dificuldade maior nossa é a marcação sem a bola, tem momento que nós não conseguimos encaixar. Mas acho que houve uma grande melhora e, com o trabalho dele, vai crescer ainda mais. Acredito que quando chegar na Copa do Mundo o trabalho vai estar no ponto perfeito para nos ajudar em campo", finalizou.

Vindo de vitória, o Brasil ocupa o terceiro lugar da tabela das Eliminatórias, com 21 pontos, e tenta confirmar a vaga no Mundial o quanto antes. A distância para a Argentina, próximo rival e líder da competição, é de sete pontos.

O clássico entre as seleções está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.