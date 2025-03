Sesi Araraquara domina o Blumenau e segue invicto na Liga de Basquete feminino

Atual bicampeão nacional, o Sesi Araraquara venceu o Blumenau na tarde deste sábado por 81 a 44, pela Liga de Basquete feminino, em uma atuação dominante no ginásio do Sesi, em Araraquara.

O novo triunfo da equipe comandada por Fabio Appolinário contou com 19 pontos da ala/pivô Evelyn, cestinha da partida. Além dela, o troféu de Melhor Jogadora da Partida foi novamente para Vitória, com boa atuação em toda a quadra: 9 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, 5 roubos de bola, 3 tocos e 26 de eficiência.

"Hoje a gente começou um pouco mais devagar no ataque. Fomos para o vestiário, o Fabio (Appolinário, técnico) pediu ritmo e foi o que tentamos fazer no segundo tempo. A gente vem imprimindo uma intensidade boa, mas a gente quer ir crescendo durante o campeonato, e é isso que está acontecendo. Fico muito feliz em ajudar a equipe e feliz também com o que a gente vem apresentando", comentou Vitória.

Com três vitórias em três jogos, o Sesi Araraquara tem a melhor campanha da competição ao lado do Sampaio Basquete e do Corinthians. Porém, a equipe fica atrás pelo saldo de pontos marcados.

Já o Blumenau sofreu sua terceira derrota seguida e igualou seu pior início na LBF, registrado em 2023. A equipe teve apenas a pivô Mel e a ala Emily alcançando os 10 pontos.

O próximo jogo do Sesi Araraquara será no dia 27, às 19h30 (de Brasília), diante do Corinthians. Já o Blumenau recebe o Ourinhos, às 19h30 do dia 26.

São José vence o Campinas

Estreando em casa na temporada, o São José chegou à segunda vitória seguida na Liga de Basquete feminino. A equipe derrotou o Campinas por 65 a 61, no ginásio Teatrão, em São José dos Campos.

O destaque foi a pivô Ju Souza, que teve um grande duplo-duplo com 17 pontos e 17 rebotes e foi eleita a Melhor Jogadora da Partida.

Com duas vitórias em três jogos, o São José possui cinco pontos e está perto dos líderes. Com três pontos na classificação, o Campinas segue sem vencer, mas tem o melhor saldo entre as equipes que ainda não triunfaram.

O próximo jogo do São José será no dia 28, às 19h30 (de Brasília), diante do Sampaio Basquete. Já o Campinas visita o Mesquita, às 17h do dia 29.