São Paulo vence São Bernardo em jogo-treino no Morumbis sem Lucas e Calleri

Na manhã deste sábado, o São Paulo realizou um jogo-treino contra a equipe do São Bernardo, no Morumbis. A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos, com duas formações diferentes usadas pelo treinador Luis Zubeldía.

Na primeira etapa, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de André Silva, após assistência de Igor Vinícius. A primeira escalação do São Paulo contou com: Rafael; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo, Alisson e Oscar; Luciano, Ferreira e André Silva.

Nos 45 minutos seguintes, o time da casa venceu por 3 a 2, com gols de Lucas Ferreira, Alves e Ryan Francisco. Luis Zubeldía mandou a campo: Jandrei; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco e Wendell; Negrucci, Marcos Antonio e Alves; Erick, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

Os jogadores que não participaram da atividade trabalharam com a preparação física do clube, incluindo o atacante Jonathan Calleri, que cumpriu um cronograma de carga individualizada. Além disso, o treinador argentino não pode contar com Damián Bobadilla e Nahuel Ferraresi, convocados para defender as seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, nesta data-Fifa.

Lucas Moura, que se recupera de choque no joelho no clássico contra o Palmeiras, também foi desfalque.

O jogo-treino fez parte da preparação do São Paulo para a estreia da equipe no Brasileirão. O Tricolor encara o Sport no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição, no Morumbis.

Em seguida, a equipe do técnico Luis Zubeldía também começa sua jornada na Copa Libertadores. O São Paulo visita o Talleres, da Argentina, no dia 2 de abril (quarta-feira), às 21h30, pela primeira rodada do grupo D, no Estádio Mario Alberto Kempes.