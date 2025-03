Seleção bate recorde de público do Mané Garrincha em jogo contra a Colômbia

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia por 2 a 1, em partida realizada na última quinta-feira, registrou o maior público da história do Estádio Mané Garrincha: 70.027 torcedores estiveram presentes em Brasília para ver os gols de Raphinha e Vinícius Júnior, que trouxeram mais três pontos à equipe de Dorival Júnior na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"A festa dos torcedores no Mané Garrincha foi fundamental para a vitória do Brasil. Agradeço a presença de cada um que vibrou com a Seleção, ao Mané Garrincha e ao Governo do Distrito Federal pela organização do evento", celebrou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Os mais de 70 mil torcedores ultrapassaram o recorde anterior, vigente desde 2016, quando 69.389 torcedores assistiram Brasil 0 x 0 África do Sul, pelos Jogos Olímpicos do Rio. Além de superar a marca do Mané Garrincha, a partida entre a Seleção Brasileira e Colômbia se tornou o maior público da Canarinho como mandante nesta edição das Eliminatórias.

Dentro dos 70 mil ingressos vendidos, os torcedores presentes no Mané Garrincha compraram mais de 23 mil ingressos sociais, cuja compra era feita mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Com grande contribuição social, é estimado que mais de 30 toneladas desses alimentos tenha sido arrecadado na última quinta.

Com uma sequência de cinco jogos sem derrotas, a Seleção Brasileira se prepara para o maior teste das Eliminatórias. Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), a Canarinho enfrenta a Argentina, fora de casa. O Brasil está na terceira posição, com 21 pontos, sete atrás da Albiceleste. As seis primeiras equipes se qualificam diretamente à Copa do Mundo 2026, enquanto a sétima colocada vai à repescagem.